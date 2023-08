Si trop de glace fond, l'eau du Gulf Stream deviendra trop légère. Image: EPA

Le Gulf Stream s'effondrera-t-il dès 2025? Ce que l'on sait

Si ces courants s'effondrent, les conséquences pour le monde seraient néfastes et cela pourrait déjà arriver dans quelques années. L'essentiel en cinq points.

Le Gulf Stream, c'est quoi?

Par Gulf Stream («Courant du Golfe» en référence au golfe du Mexique), on entend généralement le système appelé Circulation méridienne de retournement atlantique (AMOC, en anglais). Il fonctionne comme un tapis roulant mondial.

Il transporte l'eau chaude des tropiques vers l'Atlantique Nord, où l'eau se refroidit, devient plus salée et s'enfonce profondément dans l'océan avant de s'étendre vers le sud.<strong> Environ 15 millions de mètres cubes d'eau sont ainsi déplacés chaque seconde.

Si, en raison du changement climatique, davantage d'eau douce arrive dans l'Atlantique Nord, la concentration en sel devient plus faible. Ainsi, l'eau devient plus légère et descend moins vite. Cela freine à son tour l'ensemble du système. Au-delà d'un seuil critique, ce cycle s'intensifie et l'AMOC s'arrête, selon la théorie.

Le Gulf Stream lui-même est un courant partiel en surface. C'est à lui que l'Europe doit son climat doux. Poussée par le vent, l'eau s'écoule le long de la côte est des Etats-Unis avant de s'en détacher et de se diriger vers le centre de l'Atlantique.

Ce que dit l'étude

L'effondrement du Gulf Stream et de tout le système AMOC pourrait se produire beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Depuis les années 1960, la recherche climatique s'intéresse à un éventuel effondrement du courant océanique. Mais le moment de cet événement s'est toujours situé dans un avenir lointain.

Deux chercheurs danois de l'université de Copenhague parviennent désormais à une autre conclusion. D'après la statisticienne Susanne Ditlevsen et le physicien climatique Peter Ditlevsen, l'effondrement n'est pas seulement possible, il est imminent.

Cela pourrait déjà être le cas dans deux ans, écrivent les deux chercheurs dans leur étude publiée dans la revue spécialisée Nature Communications. Avec une probabilité de 95%, les courants du Golfe pourraient s'arrêter entre 2025 et 2095.

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé les températures de surface de la mer sur 150 ans, collectées entre 1870 et 2020 dans l'Atlantique Nord, dans une zone située au sud du Groenland.

Les conséquences

Si ces courants s'effondrent, la planète entière en sera affectée. En effet, l'AMOC joue un rôle crucial dans le système climatique et contribue à la régulation des modèles météorologiques mondiaux.

Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) indique qu'en cas d'effondrement, les conditions météorologiques changeraient brutalement. Des hivers plus extrêmes menaceraient, le niveau de la mer pourrait monter aux Etats-Unis et en Europe et il y ferait probablement quelques degrés de moins. Les pluies tropicales pourraient se déplacer vers le sud et la mousson pourrait s'affaiblir en Asie et en Afrique.

La mousson est importante pour les récoltes et l'eau potable. Image: AP

Cette situation s'est déjà produite une fois, comme le rapporte CNN. Il y a plus de 12 000 ans, la fonte rapide des glaciers a entraîné l'arrêt du système du Gulf Stream. Cela a à son tour entraîné des variations de température de 10 à 15 degrés Celsius dans l'hémisphère nord.

Critiques de l'étude

L'affirmation selon laquelle le système du Gulf Stream s'effondrera au 21e siècle «repose sur des pieds d'argile», comme l'explique Jochem Marotzke, directeur du département de recherche sur l'océan dans le système terrestre à l'Institut Max-Planck de météorologie à Hambourg, au Tages-Anzeiger.

Les chercheurs danois sont partis du principe que l'AMOC pouvait changer soudainement d'état en cas de changement lent de la température. Des modèles plus complets ne montreraient toutefois pas une telle «bifurcation».

Une autre critique est l'accent mis exclusivement sur la température de surface dans l'Atlantique Nord. «Ainsi, l'étude ne rend pas compte de la complexité du système climatique à bien des égards», déclare Johanna Baehr du Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit de l'université de Hambourg dans le Tages-Anzeiger.

Autres recherches

Un travail paru en 2021 affirme que les courants du Golfe sont actuellement plus faibles qu'ils ne l'ont jamais été depuis 1000 ans. Mais, comme pour l'étude danoise, les données proviennent de mesures indirectes comme celle de la température de surface.

Les mesures directes de longue durée de l'AMOC font défaut. Ce n'est que depuis le début des années 2000 que des bouées et des satellites enregistrent directement la force du système du Gulf Stream. «Les séries temporelles qui en résultent sont toutefois trop courtes pour pouvoir tirer des conclusions sur la stabilité de l'AMOC», explique Levke Caesar, collaboratrice scientifique à l'Institut de physique environnementale de l'Université de Brême, au Tages-Anzeiger.

Les mesures directes des 20 dernières années montrent certes un affaiblissement - mais il n'est pas clair s'il s'agit d'une tendance à long terme qui pourrait finalement conduire à un effondrement complet.

