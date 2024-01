Le baron de la mozzarella était lié à un parrain de la mafia new-yorkaise

Les millions investis pour les navires suisses provenaient d'une holding du baron du fromage Saputo. Celui-ci entretenait autrefois une proximité particulière avec le chef de la mafia Joe Bonanno, comme l'a documenté la télévision canadienne.

Le baron de la mozzarella Emanuele «Lino» Saputo, 86 ans, a publié ses mémoires en 2019. Dans celles-ci, il explique avoir été accusé à tort d'entretenir des liens avec la mafia italienne au Canada. Pour lui, ces accusations n'existent que sous forme de préjugés, l'homme d'affaires d'origine sicilienne ayant réussi dans le Nouveau-Monde étant un cliché hollywoodien dont il se serait bien passé.

Début 2020, quelques mois après la parution de ses mémoires, nommées Lino Saputo, entrepreneur: vivre nos rêves, le diffuseur public Radio Canada diffuse une enquête approfondie: «Les trous de mémoire de Lino Saputo». Dans celles-ci, les journalistes canadiens mettent le projecteur sur les évènements de la vie de Lino Saputo.

Arrivé au Canada en 1952 à l'âge de quinze ans avec ses parents, Lino Saputo développe le commerce de produits laitiers, désirant amener au Canada la qualité des fromages que produisait son père, artisan fromager, en Italie. En quelques décennies, il passe du statut d'immigrant sicilien sans le sou à celui d'homme le plus riche du Québec. L'homme vaut aujourd'hui la modique somme de 5,7 milliards de dollars, explique le média canadien Métro.

Et si l'on parle du personnage, c'est aussi parce que ses aventures financières ont un lien avec la Suisse. En 2017, il a acheté dix bateaux de la marine marchande suisse.

50 000 francs d'un parrain de la mafia

Dans les années 1960, Lino Saputo progresse dans son entreprise laitière à Montréal. En 1964, un invité de prestige débarque des Etats-Unis dans la maison du clan Saputo: Joe Bonanno, parrain notoire d'une des fameuses «cinq familles» de la mafia new-yorkaise. Le père de Lino, Giuseppe, lui signe une déclaration d'intention dans laquelle il lui offre une participation de 20% dans l'entreprise familiale en échange de 8000 dollars canadiens — avec l'inflation, cela représenterait en 2024 environ 50 000 francs suisses.

Joe Bonanno, ici en 1966. AP

Quelques jours plus tard, alors qu'il séjourne encore à Montréal, Joe Bonanno est arrêté. Malheureusement pour les Saputo, le new-yorkais avait indiqué de manière transparente à son arrivé, sur le formulaire d'immigration, qu'il allait visiter ses amis, «Giuseppe Saputo et ses fils». Lino Saputo écrit dans ses mémoires que lui et son père ignoraient tout des activités mafieuses de Bonanno. Lorsqu'ils découvrent dans la presse que leur ami a été arrêté et en quoi consistaient son business, ils se rétractèrent immédiatement du deal.

Des membres des «cinq familles»

Mais comment le clan Saputo s'est-il retrouvé en présence d'un parrain de la mafia new-yorkais? C'est un ami du patriarche Giuseppe, John di Bella, qui le lui a conseillé. Les deux hommes sont originaires du village de Montelepre, dans la région de Palerme. Après avoir évoqué le bon vieux temps, John Di Bella explique à Giuseppe Saputo qu'il souhaite investir dans son entreprise. Dans la foulée, il lui propose de s'associer également avec un certain Joe Bonanno.

Il faut dire que Di Bella n'était pas tout blanc non plus. Lors d'une enquête du Sénat italien datant de 1976, on découvre que l'homme faisait partie de la famille Genovese, une autre des «cinq familles» mafieuses new-yorkaises. Il a même participé, en 1957, à la fameuse réunion de haut niveau à l'hôtel Delle Palme de Palerme, au cours de laquelle la création de la Cupola, une importante commission mafieuse sicilienne, a été créée. C'était donc un mafieux de haut niveau.

«Nous avons toujours respecté la loi. Nous nous sommes tenus à l'écart des organisations criminelles, mais nous avons aussi évité d'entrer en conflit avec elles» Lino Saputo Lino Saputo, entrepreneur: Vivre nos rêves

Couverture de l'autobiographie de Lino Saputo sortie en 2019. dr

Dans ses mémoires, le baron de la mozzarella, Lino Saputo, affirme de son côté avoir toujours tenu tête au crime organisé. Il raconte qu'en 1963, trois inconnus l'auraient tabassé avec une batte de baseball pour le forcer à fermer son commerce. «Mais j'ai refusé de céder au chantage», explique Lino Saputo dans ses mémoires. Radio Canada est allé fouiller dans les dossiers de la police et a retrouvé l'épisode du tabassage en question. Des témoins ont reconnu les voyous. Parmi eux: Paolo Violo, un lieutenant du chef de la mafia montréalaise Vic Cotroni, qui a jugé allégeance à Joe Bonanno. Mais les témoins retirent ensuite leurs propos et l'homme est acquitté.

L'Etat de New York le déclare proche de la mafia

Radio Canada a également fait des découvertes intéressantes aux Etats-Unis. Dans les années 1970, des policiers de l'Arizona, où vit alors Joe Bonnano, mettent à jour l'existence de contacts commerciaux très étroits entre le parrain et le clan Saputo. De grands quantités d'argent cash sont découvertes. Le contact est maintenu via l'intermédiaire du beau-frère de Lino Saputo.

En 1978, celui-ci demande à l'Etat de New York une licence pour acheter du lait, pour y produire de la mozzarella. Mais il est débouté, en raison de sa proximité avec la mafia. Après dix jours de procès avec audition de témoins, au cours desquels le baron de la mozz' nie fermement sa proximité avec Joe Bonanno, un juge conclut:

«Joe Bonanno avait un intérêt économique significatif sur une période de temps considérable avec plusieurs entreprises canadiennes de fromage, en particulier envers celle de Lino Saputo» Rapport du juge Charles D. Breitel

Une succès story totale

Retour en 2020. Lino Saputo réagit par un communiqué au reportage de Radio Canada, qui rappelle ces faits. Il argumente que l'histoire est datée et qu'il en a assez d'avoir à se défendre contre des accusations orientées qu'il entend depuis des décennies. En outre, il estime avoir fait ses preuves en tant que citoyen, ainsi que d'avoir apporté une grande contribution à la société.

Lino Saputo n'a jamais été reconnu complice de la mafia devant un tribunal et depuis les années 1970, de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, Saputo Inc est l'une des dix plus grandes sociétés laitières et fromagères au monde, entrée en Bourse en 1997.

Joey Saputo, fils de Lino, le 5 janvier dernier au stade de Bologne. Keystone

Via l'intermédiaire du fils de Lino, Joey Saputo, le clan possède également deux clubs de football: le CF Montréal au Canada et — plus prestigieux — le FC Bologne, en Italie. En 2023, il reçoit la médaille de l'Ordre du Canada, pour «services magnifiques» rendus au pays et à ses habitants. La success story du clan Saputo est totale.

