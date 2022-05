La Suisse examine l'achat d'un vaccin contre la variole du singe

En Suisse, un cas confirmé a été annoncé samedi. Selon les autorités sanitaires, il s'agit d'un homme d'âge moyen du canton de Berne présentant des symptômes légers. Il a probablement été contaminé dans un pays européen et s'est ensuite plaint de fièvre, de malaise et de vésicules sur la peau. Il se trouvait en dernier lieu chez lui, isolé.

Le nombre croissant d'infections par la variole du singe en Europe et en Amérique du Nord avait récemment alerté les gouvernements et les experts. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 90 infections ont été confirmées jusqu'à samedi dans des pays où le virus , originaire d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, n'est normalement pas présent.

Suite à la recrudescence de la variole du singe en Europe et à un cas confirmé en Suisse, l'OFSP examine la possibilité d'acquérir un vaccin . Les clarifications concernant la disponibilité et l'acquisition d'un vaccin sont actuellement en cours, a déclaré la vice-directrice de l'Office Linda Nartey.

Samedi, le virus de la variole du singe est arrivé en Suisse . La propagation de cette maladie dans plusieurs pays du monde est inhabituelle et provoque donc des craintes et des interrogations. Dimanche, la vice-directrice de L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Linda Nartey s'est exprimée sur le virus auprès de la SRF.

Grâce à la chaleur, les fruits auront du goût, mais il y a d'autres problèmes

Après le gel de l'an dernier, les chaleurs caniculaires. Les fruits s'annoncent particulièrement aromatiques. Concernant la température, les producteurs ne parlent pas de catastrophe. D'autres problèmes les guettent. Témoignages.

Plus aromatiques et plus sucrés. Mais parfois trop rapidement mûrs. Ce sont les effets typiques des fortes chaleurs sur les fraises, cerises et autres abricots. Effets qui ont, par exemple, été constatés en France par BFM TV: les fruits et légumes d'été sont en avance de plusieurs jours par rapport aux années habituelles. Qu'en est-il en Suisse?