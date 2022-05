Image: sda

«Kidical Mass»: la manifestation qui prône la sécurité à vélo

Familles et enfants ont roulé à vélo à travers plusieurs villes suisses dans la «Kidical Mass» qui a débuté samedi. Ce cortège de deux-roues veut sensibiliser à la sécurité à vélo.

La «Kidical Mass», événement qui rassemble enfants et familles à vélo, a débuté samedi. La manifestation, qui appelle les villes et les communes à penser à la sécurité des enfants et des cyclistes âgés, se déroule dans 200 localités suisses ce week-end.

Près de 150 cyclistes ont enfourché leur vélo samedi matin dans le centre-ville de Bâle, a rapporté un photographe de l'agence de presse Keystone-ATS. Parmi eux, un grand nombre de familles et d'enfants.

D'autres manifestations de cyclistes étaient prévues samedi après-midi dans les villes de St-Gall et Zurich. Dimanche, des actions étaient prévues à Berne, Lausanne, Genève, Thoune (BE) et Baden (AG).

Améliorer les infrastructures cyclables

Les organisateurs de la «Kidical Mass» demandent qu'enfants et seniors puissent se déplacer à vélo en toute sécurité. Selon l'association faîtière Pro Velo, ces usagers ont besoin de:

«Une infrastructure qui pardonne les erreurs et qui soit séparée du trafic automobile»

L'utilisation de la bicyclette par les enfants a fortement diminué au cours des vingt dernières années, rappelle l'organisation. Il s'agit alors d'inverser cette «tendance alarmante» en améliorant les infrastructures cyclables.

«Si la Suisse veut atteindre ses objectifs climatiques, elle doit donner aux enfants le goût du vélo. Les enfants sont les habitants des villes climatiquement neutres de demain.» Jürg Buri, directeur de Pro Velo Suisse

Image: sda

En jeu notamment: la mise en oeuvre de la récente loi sur les voies cyclables. Le Parlement suisse l'a adoptée en mars, trois ans et demi après l'acceptation par le peuple de l'arrêt fédéral sur le sujet. Le projet oblige les cantons à planifier un réseau de pistes cyclables dans les cinq ans. Ils sont en outre tenus de le mettre en oeuvre dans un délai supplémentaire de quinze ans. (sas/ats)