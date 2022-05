Amateur de vélo électrique? Voici une mauvaise nouvelle pour vos vacances

Les personnes qui souhaitent emporter leur e-bike en vacances ne peuvent pas se déplacer par les airs. Le transport de la batterie est interdit aussi bien en soute qu'en cabine.

Un groupe de touristes suisses a récemment eu une mauvaise surprise en planifiant ses vacances. A l'origine, il avait prévu de s'envoler pour Berlin, puis de rejoindre la mer Baltique à vélo électrique et de revenir ensuite en Suisse par le même itinéraire. Mais l'aéroport de Zurich a contrecarré les plans des amis en cuissard. La raison: il est interdit d'emporter des vélos électriques dans l'avion.

Même si la batterie de la bicyclette est retirée et transportée séparément, elle ne peut être acceptée ni en soute, ni en cabine.

Cette interdiction est valable dans le monde entier sur les vols de passagers et repose sur une décision de l'association internationale du transport aérien IATA. Celle-ci rappelle que les batteries de vélos électriques sont beaucoup plus puissantes que les batteries normalement autorisées dans les bagages à main, et qu'elles peuvent provoquer des explosions et des incendies. Dans un avion, cela aurait des conséquences désastreuses.

Les e-bikes toujours plus à la mode En Suisse, la mode des vélos électriques continue de se propager, avec un bond de 9,4% des ventes en 2021. En tout, 187'000 e-bikes ont été vendus en 2021, après 171'000 en 2020. Cette catégorie a représenté plus d'un tiers des ventes totales de bicyclettes l'année dernière.

Les vélos électriques possèdent des batteries Lithium-ion puissantes. Or il est impossible d'apercevoir de l'extérieur si elles sont endommagées. Par le passé, des avions-cargos se sont écrasés, probablement à cause des batteries qui avaient explosé.

En principe, il serait possible d'expédier les batteries de vélos électriques par bateau cargo vers la destination de vacances. Mais les conditions sont si compliquées que cette solution n'est guère rentable. Le plus simple est de laisser sagement son e-bike à la maison et d'en louer un sur place. Ou d'emporter son vélo électrique sans batterie afin de s'en procurer une à destination.

Le groupe suisse refoulé à l'aéroport de Zurich a finalement pu entreprendre son voyage à vélo. Les cyclistes ont changé leurs plans à la dernière minute et se sont fait conduire à Berlin en car, avec leur vélo électrique.

