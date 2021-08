Facebook a-t-il censuré les opposants au mariage pour tous?

Les homosexuels peuvent donner leur sang au Royaume-Uni. Et en Suisse?

Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ne sont pas autorisés à donner leur sang dans de nombreux pays. Le Royaume-Uni a maintenant levé cette interdiction. La Suisse la maintient, mais les choses pourraient bientôt changer.

Depuis le début de la semaine, tous les habitants d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles peuvent donner leur sang dans les mêmes conditions, quelle que soit leur sexualité. Jusqu'à présent, la règle - la même qu'en Suisse - était que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ne pouvaient pas le faire. Désormais, toute personne qui n'a pas changé de partenaire sexuel au cours des trois derniers mois peut faire un don.

«Il ne s'agit pas seulement d'un système plus juste et plus …