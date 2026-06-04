SSR: nouvelle équipe de direction en Suisse romande et dans les régions

La SSR a constitué ses équipes de direction pour piloter la transformation numérique et l’avenir de l’offre audiovisuelle.

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En Suisse romande, Christophe Chaudet dirigera l’information à la RTS, tandis que Simona Caminada prendra la tête de la radio-télévision romanche (RTR) à partir du 1er septembre. Image: KEYSTONE

Les entités de la SSR ont constitué leurs équipes de direction. En Suisse romande, quatre personnes dirigeront l'offre régionale sous la direction de Pascal Crittin. La journaliste Simona Caminada prendre, elle, la direction de la radio-télévision romanche (RTR).

En Suisse romande, le conseil d'administration de la SSR a confirmé le journaliste Christophe Chaudet à la tête du département Information de la RTS. Il sera accompagné au sein de la direction de l'entreprise par Linda Bourget (Société et savoirs), Tiphaine Artur (Distribution et public) et Luc Mariot (Culture et divertissement).

«Pour piloter la transformation de l’entreprise, le Conseil d’administration SSR a fait le choix de s’appuyer sur des personnalités fortes, résilientes et aptes à emmener leurs équipes, des personnalités qui connaissent la SSR et la RTS en profondeur, leurs enjeux, et capables d'agir sans délai», indique la RTS dans un communiqué publié jeudi.

La transformation numérique de l’offre «constitue un axe central» de cette nouvelle organisation. La nouvelle équipe de direction aura pour mission de:

«Porter la transformation de la SSR, préparer l’avenir et continuer à proposer en Suisse romande une offre audiovisuelle de haute qualité.» Pascal Crittin

La nouvelle équipe entrera en fonction le 1er juillet.

Quatre autres personnes représentant les domaines suprarégionaux doivent également faire partie de l’équipe de direction régionale. Il s'agit d'Etienne Delacoux des Roseaux (Opérations) et Malika Boussetta (Finances). Les fonctions Ressources humaines et Etat-major doivent être repourvues prochainement.

Un duo à la SRF

En Suisse alémanique, une nouvelle co-rédaction en chef a été nommée à la SRF. Les journalistes Ursula Gabathuler et Beat Soltermann co-dirigeront le département de l'information dans le cadre de sa réorganisation.

Les nouveaux responsables se partageaient jusqu'ici la rédaction en chef radio et numérique de la SRF, indique jeudi la SSR. Ils chapeauteront désormais l’ensemble de l’information radio, télévision et numérique de la SRF. Après douze ans à ce poste, Tristan Brenn n'était pas candidat et son avenir au sein de l'entreprise n'est pas encore défini.

Du côté des Grisons, Simona Caminada, 39 ans, succédera à Nicolas Pernet le 1er septembre prochain à la tête de la RTS. La Grisonne oeuvrait ces dernières années comme correspondante de la SRF à Rome. Son prédécesseur a été nommé directeur de l'offre de la SSR en mars dernier. Il a pris ses nouvelles fonctions en avril. Une équipe de transition est actuellement en place au sein de la RTR.

Et en Suisse italienne, Gianreto Ceschi a été confirmé en tant que chef de l'Information de la RSI. (dal/ats)