La manifestation, qui a mis à l'honneur la chanson française, était raccourcie de deux jours à cause de la Coupe du monde de football. Keystone

Sion sous les étoiles séduit 45 000 spectateurs

Malgré une édition réduite à trois jours, Sion sous les étoiles a fait le plein. Les 45 000 billets disponibles ont trouvé preneur, au terme d'un festival marqué par une programmation largement francophone.

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Le festival Sion sous les étoiles a affiché complet pendant les trois soirs de cette 11e édition, de jeudi à samedi, avec 45 000 spectateurs. La manifestation, qui a mis à l'honneur la chanson française, était raccourcie de deux jours à cause de la Coupe du monde de football.

«C'était un gros pari, mais il a été gagné», a indiqué dimanche le directeur du festival Michael Drieberg. Et de relever que si les coûts de production sont les mêmes, le festival a économisé sur les cachets des artistes. La plaine de Tourbillon a été remplie les trois jours, alors qu'il restait encore 3000 billets à vendre une semaine avant le festival, certainement en raison de la canicule.

Jeudi soir, l'orage a retardé de 50 minutes le concert de Julien Doré. «On était à quinze minutes d'annuler. Les rafales de vent ont atteint 60 kilomètres heure, et on doit débâcher la grande scène à 70 kilomètres heure. Mais ça a stagné avant de redescendre», a expliqué Drieberg. Et de relever que le public n'a pas bougé. «Il était sous la pluie, l'artiste aussi. Une communion s'est créée», a-t-il relevé.

«Prendre des risques»

Parmi les têtes d'affiche de cette 11e édition figuraient aussi Gims, Christophe Maé et Louane. «Des valeurs sûres», selon Drieberg, qui s'est dit surpris par la qualité de très jeunes artistes, comme Luiza et Marine, «qui fédèrent déjà, ont du plaisir sur scène». Le public a suivi, puisque la moitié des spectateurs était présents à l'ouverture des portes.

Ce public fidèle a fait preuve de la même envie de découverte avec David Carreira, qui a remplacé au pied levé Umberto Tozzi et «mis le feu», selon Michael Drieberg. «Cela nous incite à prendre plus de risques», a-t-il souligné.

La 12e édition se déroulera du 14 au 17 juillet 2027, sur quatre jours, avec un mélange d'artistes internationaux et francophones. Une journée sera consacrée au rap, à l'électro voire au reggae, histoire d'attirer des jeunes, «le public de demain.» (tib/ats)