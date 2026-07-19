en partie ensoleillé21°
DE | FR
burger
Suisse
Musique

Sion sous les étoiles séduit 45 000 spectateurs

Julien Doré a séduit le public à Sion sous les étoiles jeudi.
La manifestation, qui a mis à l'honneur la chanson française, était raccourcie de deux jours à cause de la Coupe du monde de football.Keystone

Sion sous les étoiles séduit 45 000 spectateurs

Malgré une édition réduite à trois jours, Sion sous les étoiles a fait le plein. Les 45 000 billets disponibles ont trouvé preneur, au terme d'un festival marqué par une programmation largement francophone.
19.07.2026, 13:1119.07.2026, 13:12

Le festival Sion sous les étoiles a affiché complet pendant les trois soirs de cette 11e édition, de jeudi à samedi, avec 45 000 spectateurs. La manifestation, qui a mis à l'honneur la chanson française, était raccourcie de deux jours à cause de la Coupe du monde de football.

«C'était un gros pari, mais il a été gagné», a indiqué dimanche le directeur du festival Michael Drieberg. Et de relever que si les coûts de production sont les mêmes, le festival a économisé sur les cachets des artistes. La plaine de Tourbillon a été remplie les trois jours, alors qu'il restait encore 3000 billets à vendre une semaine avant le festival, certainement en raison de la canicule.

Jeudi soir, l'orage a retardé de 50 minutes le concert de Julien Doré. «On était à quinze minutes d'annuler. Les rafales de vent ont atteint 60 kilomètres heure, et on doit débâcher la grande scène à 70 kilomètres heure. Mais ça a stagné avant de redescendre», a expliqué Drieberg. Et de relever que le public n'a pas bougé. «Il était sous la pluie, l'artiste aussi. Une communion s'est créée», a-t-il relevé.

«Prendre des risques»

Parmi les têtes d'affiche de cette 11e édition figuraient aussi Gims, Christophe Maé et Louane. «Des valeurs sûres», selon Drieberg, qui s'est dit surpris par la qualité de très jeunes artistes, comme Luiza et Marine, «qui fédèrent déjà, ont du plaisir sur scène». Le public a suivi, puisque la moitié des spectateurs était présents à l'ouverture des portes.

Cette star a réussi à passer inaperçue en Suisse

Ce public fidèle a fait preuve de la même envie de découverte avec David Carreira, qui a remplacé au pied levé Umberto Tozzi et «mis le feu», selon Michael Drieberg. «Cela nous incite à prendre plus de risques», a-t-il souligné.

La 12e édition se déroulera du 14 au 17 juillet 2027, sur quatre jours, avec un mélange d'artistes internationaux et francophones. Une journée sera consacrée au rap, à l'électro voire au reggae, histoire d'attirer des jeunes, «le public de demain.» (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
de Michael Graber
Faux rabais: Aldi s&#039;attire les foudres des autorités suisses
Faux rabais: Aldi s'attire les foudres des autorités suisses
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
3
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
L&#039;armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
L'armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
Thèmes
Les stars à poil au festival de Cannes
1 / 17
Les stars à poil au festival de Cannes
Les tenues les plus scandaleuses du Festival de Cannes
partager sur Facebookpartager sur X
Moby a fait du Montreux Jazz Festival une rave party
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Suisses ne se sont pas réveillés pour la Nati
Pendant que la Suisse affrontait l'Argentine à Kansas City dans la nuit du 11 au 12 juillet, les compteurs électriques suisses ont enregistré un plateau de surconsommation continu.
Les compteurs ne mentent pas: les courbes de charge de quatre réseaux électriques racontent une nuit suisse sans sommeil, celle du quart de finale du Mondial. Pas de pic de réveil à 3 heures, pas de creux avant un nouveau sursaut – juste une veille continue, d'un seul tenant, jusqu'au coup de sifflet final des prolongations. Combien de ménages ont tenu jusqu'au bout, ce que cette nuit blanche a coûté en électricité, quels cantons ont le plus veillé?
L’article