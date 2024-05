«Je ne vis pas»: une Suissesse face à la pénurie de son médicament raconte

Parmi les plus de 900 médicaments actuellement non disponibles en Suisse se trouvent également des médicaments utilisés pour traiter le Trouble déficit d'attention-hyperactivité. Anina raconte comment elle souffre de la pénurie d'approvisionnement.

«Actuellement non disponible»

Ces mots ont été un choc pour Anina, qui souhaite rester anonyme. Depuis que cette jeune femme de 28 ans a reçu le diagnostic de TDAH, il y a trois ans, elle s'en sort mieux dans sa vie quotidienne grâce à des médicaments.

Le médicament Elvanse, une amphétamine, est devenu son compagnon quotidien. «Je dois prendre ce médicament en continu pour que mon corps ne soit pas déréglé», explique Anina. Car après une pause dans la prise, elle ressent les effets secondaires du médicament plus intensément pendant quelques jours.

Cela signifie concrètement: des nausées qui durent toute la journée, une agitation intérieure toute la nuit, pas seulement au moment de s'endormir, des crampes d'estomac qui surviennent plusieurs fois par jour.

«Si je ne prends pas mes médicaments ne serait-ce qu'un jour, le lendemain je me sens tellement mal que je peux à peine manger» Anina

Série sur le TDAH Plus de gens souffrent de TDAH que l'on ne le pense. En Suisse, on estime qu'il y a de 200 000 à 500 000 personnes concernées. Le nombre réel de cas pourrait être encore plus élevé. Cependant, le diagnostic est encore souvent considéré comme une mode et la gravité de la maladie est minimisée. C'est pourquoi watson consacre une série d'articles au TDAH dans les semaines à venir.

Depuis plus de six mois, le médicament qu'Anina prend pour traiter le TDAH n'est plus disponible. Il l'est uniquement en dosages plus élevés.

Craignant des effets secondaires encore plus forts, Anina a essayé de passer à d'autres préparations à faible dosage. Mais son corps ne les supportait pas. «Avec d'autres médicaments, je me sentais déprimée, j'avais des problèmes de sommeil ou je ne pouvais pas avaler un morceau pendant plusieurs jours à cause des nausées et de la perte d'appétit». Elle n'a donc eu d'autre choix que d'accepter une dose plus élevée de son médicament habituel.

«Sans les médicaments, je ne peux pas fonctionner dans un bureau bruyant» Anina

Même la dose plus élevée d'Elvanse lui cause des nausées et une perte d'appétit plus importantes. «Mais au moins, je ne tombe pas dans une humeur dépressive.» Et, au moins, elle peut travailler. Dans un grand bureau bruyant.

Des collègues qui l'interrompent plusieurs fois par heure pendant le travail, qui parlent fort à côté d'elle ou qui passent à côté d'elle en faisant claquer leurs chaussures, tout cela serait difficile à supporter sans médicament. «A la fin de la journée, je serais tellement surmenée que je n'aurais plus guère d'énergie pour mes hobbies, faire le ménage ou même me préparer pour aller au lit.»

«Les effets secondaires sont pénibles, mais je les accepte pour vivre normalement» Anina

Il n'y a actuellement pas de lumière au bout du tunnel pour Anina. Selon pharmaSuisse, la disponibilité des médicaments peut changer de jour en jour. L'Association suisse des pharmaciens confirme que la disponibilité des médicaments pour le TDAH est actuellement difficile.

Ainsi, les préparations se sont également retrouvées sur la liste des plus de 900 médicaments actuellement non disponibles ou plus disponibles. Une amélioration de la situation n'est pas en vue. Le problème des pénuries de médicaments est devenu un problème mondial qui nous préoccupera encore longtemps, selon le rapport de pharmaSuisse.

La recherche de médicaments alternatifs, souvent plus coûteux, demande beaucoup d'efforts. L'importation n'est généralement pas une option, car ils sont également en rupture de stock à l'étranger. De nombreuses pharmacies ont cependant commencé à fabriquer elles-mêmes des médicaments – par exemple, en produisant des dosages plus faibles à partir de principes actifs.

Cela n'est cependant pas possible pour le médicament d'Anina, car il s'agit d'une capsule de poudre conçue pour avoir une durée d'action de plusieurs heures.

Anina n'a donc d'autre choix que d'espérer que son médicament sera bientôt à nouveau disponible.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)