La Suisse a importé des milliers de patates cette année (image d'illustration). Image: Shutterstock

La Suisse a dû prendre une décision forte en matière de patates

Le pays a enregistré une récolte historiquement maigre de pommes de terre cette année, la faute à la canicule. Par conséquent, près de 130 000 tonnes ont dû être importées.

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La canicule de cet été a entraîné la plus mauvaise récolte de pommes de terre en Suisse depuis le début des mesures. Pour compenser, 130 000 tonnes de pommes de terre ont dû être importées.

Cette année, les agriculteurs suisses n’ont récolté que 333 000 tonnes de tubercules, a annoncé jeudi l’organisation de la branche Swisspatat. C’est près de 20% de moins que la moyenne des six dernières années.

La mauvaise récolte et le recours aux importations pourraient se répercuter sur les prix en magasin. Il n’y a toutefois pas de risque de pénurie de pommes de terre: les quantités disponibles sont suffisantes pour l’industrie et la consommation privée.

Swisspatat demande néanmoins à la Confédération de soutenir davantage les nouvelles technologies de sélection afin de développer des variétés plus résistantes, ainsi que de garantir un accès suffisant à l’eau. Selon l’organisation, il vaut mieux se préparer aux effets du dérèglement climatique. (jzs/ats)