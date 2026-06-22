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Météo: cortèges scolaires annulés à Genève et Lausanne

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A Lausanne, les élèves doivent renoncer au traditionnel cortège de la fête du Bois (image d'archives).Keystone

Météo: cortèges scolaires annulés à Genève et Lausanne

Face à la canicule, Genève et Lausanne prennent des mesures pour leurs écoles. Des marches de fin d'année n'auront pas lieu.
22.06.2026, 17:1922.06.2026, 17:19

La canicule perturbe les fêtes de fin d'année dans plusieurs écoles, notamment à Genève et Lausanne. Des marches ont été annulées.

A Genève, le cortège de la fête des écoles des 3-4P n'aura pas lieu mercredi après-midi pour éviter une marche en plein soleil, annonce lundi la Ville de Genève dans un communiqué. Les animations sont toutefois maintenues au Parc des Bastions, où les quelque 3350 élèves attendus seront régulièrement aspergés d'eau. Des bus permettront de limiter les déplacements à pied.

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Le mercredi matin, les animations au parc des Bastions pour les 3300 élèves de 1P et 2P sont maintenues comme prévu. Enfin, vendredi en fin de journée, les élèves de 5P à 8P, les familles et le grand public se retrouveront, là aussi comme prévu, au parc des Bastions.

Pas de fête du Bois à Lausanne

A Lausanne, les élèves de 3-4P doivent également renoncer au traditionnel cortège de la fête du Bois. Les carrousels et animations au parc de Milan sont maintenus de 14h00 à 18h00, sous la responsabilité des parents.

Le parc de Milan étant bien arboré, des mesures de prévention et des points d'eau seront mis en place pour permettre aux enfants de profiter de la fête en toute sécurité, précise la Ville de Lausanne dans son communiqué (jzs/ats)

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