Les températures grimperont encore ces prochains jours, mais MétéoSuisse s'attend à la fin de cette canicule. Image: montage watson

Voici quand la canicule devrait enfin quitter la Suisse

Selon MétéoSuisse, «la fin de l’épisode caniculaire est en vue avec une probabilité élevée». Mais avant cela, les conditions devraient devenir encore plus éprouvantes.

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Après une semaine de chaleur exceptionnelle, la délivrance approche. Selon les dernières prévisions de MétéoSuisse, la canicule qui touche la Suisse depuis plusieurs jours devrait prendre fin lundi avec l'arrivée d'un front froid. Mais avant cela, le week-end s'annonce encore plus éprouvant, avec des températures proches de 40°C par endroits, des nuits tropicales et un risque d'orages violents.

Le puissant anticyclone responsable de cette vague de chaleur, qualifiée «d'historique par sa précocité, son intensité et sa durée», commence enfin à montrer des signes de faiblesse. Les modèles du Centre européen pour les prévisions météorologiques (ECMWF) convergent vers un même scénario: l'arrivée d'un front froid lundi, qui mettra un terme à cet épisode caniculaire.

«Evolution de la température vers 1500 m au-dessus de Payerne entre jeudi 25 juin et samedi 4 juillet 2026 pour tous les membres de la prévision d’ensemble.» Image: capture d'écran météosuisse

Mais, avant cela, les conditions vont encore se dégrader. Samedi et dimanche, un courant de sud-ouest apportera un air encore plus chaud, mais surtout beaucoup plus humide. Cette humidité rendra la chaleur nettement plus difficile à supporter, car elle limitera l'efficacité de la transpiration, principal mécanisme de refroidissement du corps. Les nuits seront également particulièrement pénibles, avec des températures minimales restant très élevées. Météosuisse se permet une pointe d'ironie:

«Les valeurs maximales de températures attendues entre samedi et dimanche font froid dans le dos, si l’on peut dire…»

«Evolution des températures pour ces prochains jours, pour quelques stations représentatives des principales régions de plaine de Suisse romande.» Image: capture d'écran météosuisse

La fin de la canicule de juin 2026 jugée très probable

Les prévisions d'ensemble d'ECMWF montrent un consensus quasi total. Sur les 51 scénarios étudiés, une immense majorité prévoit une chute rapide des températures dès lundi, suivie d'un nouveau rafraîchissement mercredi.

Autrement dit, la probabilité que la chaleur extrême se poursuive au-delà de lundi est désormais très faible au nord des Alpes. Les prévisions de MétéoSuisse annoncent ainsi une baisse des températures dans toute la Suisse romande dès le début de la semaine prochaine. Néanmoins, que ceux qui attendent une véritable fraicheur se résignent, bien que plus frais, la météo sera toujours largement estivale.

Les prévisions pour ces prochains jours. Image: capture d'écran météosuisse

Des orages parfois violents en Suisse

L'augmentation de l'humidité favorisera également le développement d'orages. Dans un premier temps, ils concerneront surtout les Alpes et les Préalpes, où ils pourraient déverser d'importantes quantités de pluie, notamment en Valais. A partir de dimanche et surtout lundi, ils pourraient gagner les régions de plaine.

Ces cellules orageuses pourront s'accompagner de fortes rafales de vent et de chutes de grêle. Elles auront toutefois un effet bénéfique: en rabattant de l'air plus frais vers le sol, elles contribueront localement à faire baisser les températures, parfois bien au-delà de leur zone de formation.

Vidéo: watson

MétéoSuisse maintient son niveau d'alerte maximal

Face à ces conditions, MétéoSuisse maintient un avis de canicule de degré 4, le niveau le plus élevé pour ce type de phénomène, sur une grande partie des régions de plaine. Cet avis reste valable jusqu'à lundi soir au nord des Alpes et jusqu'à mardi soir au sud du pays. Un préavis d'orages de degré 3 est également en vigueur dans les Alpes. Après plusieurs jours de chaleur exceptionnelle, la Suisse devrait donc enfin retrouver des températures plus supportables dès le début de la semaine prochaine. (hun)