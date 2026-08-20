Un front froid s'abat sur la Suisse

Le temps sec et chaud va laisser place à des conditions météorologiques plus humides ces prochains jours. Précipitations et orages sont au programme.

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L'été caniculaire va s'effacer au profit d'un intermède de fraîcheur ces deux prochains jours. Selon MétéoSuisse, un front froid va stagner sur la Suisse avec des salves de précipitations et d’orages dans plusieurs régions.

Ce jeudi, des averses fréquentes avec «des cumuls localement importants» sont au programme. En Suisse romande, le ciel s'annonce changeant, avec par moments «des orages parfois forts à partir du sud-ouest». Sur le nord du Plateau et du Jura, le temps sera probablement encore sec jusque dans l'après-midi avec quelques éclaircies. Il fera au maximum 25°C en plaine, avec de potentielles fortes rafales de vent.

Des averses et des orages risquent également de survenir dans la matinée et l'après-midi de vendredi. Le temps deviendra ensuite plus sec dans la soirée.

«Des conditions plus dépressionnaires»

Selon MétéoSuisse, l'accalmie se poursuivra samedi «avec une atmosphère temporairement plus stable et plus sèche». Le temps sera bien ensoleillé, malgré des cumulus le long des reliefs et quelques passages nuageux.

«Pour dimanche, le creusement d’une dépression sur l’ouest de la France devrait amener quelques précipitations en cours de journée», écrit MétéoSuisse, précisant que «l’horaire est encore assez incertain». En Romandie, le Plateau est principalement concerné. Les averses seront vraisemblablement plus rares en Valais.

Prévision du cumul de précipitations (sur 24h) pour les 4 prochains jours. Image: Météosuisse

MétéoSuisse relève que les conditions anticycloniques de la semaine passée ont laissé place à «des conditions plus dépressionnaires», avec un courant de sud-ouest propice aux averses. Quant à la semaine prochaine, elle sera marquée par un «couloir dépressionnaire sur l’ouest de l’Europe», ce qui laisse présager un temps plus frais et pluvieux (jzs).