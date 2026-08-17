Un terrain de foot desséché à Winterthour. Image: keystone

Voici les villes suisses qui ont connu le plus de nuits tropicales

Le service météorologique privé MeteoNews dresse le bilan de la première moitié du mois d’août. Plusieurs de ses constats interpellent.

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Dans un communiqué diffusé dimanche, MeteoNews fait le point sur les dernières évolutions météorologiques en Suisse. Les records lourds de conséquences pour l’environnement se sont poursuivis durant la première moitié du mois d’août.

« Environ 5,5 (!) degrés de trop»

Le service météorologique privé suisse ponctue ce constat d’un point d’exclamation (c'est dire). A l’échelle du pays, les températures ont dépassé d’environ 5,5°C la moyenne calculée sur la période 1991-2020.

«Jamais une première moitié d’août n’avait été aussi chaude depuis le début des mesures. Même celle de l’été du siècle 2003 avait été légèrement moins chaude»

Le plus faible écart à la normale a été relevé à Buffalora, au col de l’Ofen, avec 3,2°C supplémentaires. Le plus important a été mesuré à Rünenberg, dans le canton de Bâle-Campagne, avec 6,7°C de plus.

La chaleur n’a presque jamais faibli

Sous l’effet persistant des hautes pressions, la chaleur s’est maintenue tout au long de la première moitié du mois. En plaine, le thermomètre a franchi la barre des 30°C presque chaque jour.

Nombre de jours où la température dépasse 30°C (jours de forte chaleur) au cours de la première quinzaine d'août 👇

Même la nuit, les températures ont peiné à redescendre dans de nombreuses régions.

Des nuits tropicales à répétition

La plaine a ainsi connu plusieurs nuits tropicales durant la première moitié du mois d’août, c’est-à-dire des nuits où la température ne descend pas sous les 20°C. Au nord des Alpes, Vevey arrive en tête avec 15 nuits tropicales, devant Lausanne/Pully, qui en compte 14.



A Lugano et à Locarno-Monti, le thermomètre n’est encore jamais passé sous les 20 degrés depuis le début du mois.

A titre de comparaison, sur la période 1991-2020, Lugano enregistrait en moyenne environ quatre jours de forte chaleur sur l’ensemble du mois d’août. Cette moyenne s’élevait à cinq à Locarno-Monti et à deux à Lausanne/Pully.

La sécheresse se poursuit

La première moitié du mois d’août a été «exceptionnellement sèche», confirme MétéoSuisse, alors que le manque de pluie persiste. A l’échelle du pays, le déficit de précipitations avoisine les deux tiers. La carte qui l’illustre se pare logiquement de brun et de brun foncé.

A Stabio, au Tessin, aucune précipitation mesurable n’a encore été enregistrée depuis le début du mois. Lugano n’a reçu que 1,2 millimètre de pluie. Coire n’a guère été mieux lotie, avec seulement 1,4 millimètre.

Un ensoleillement largement excédentaire

Depuis le début du mois, le temps n’a pas seulement été beaucoup trop chaud et trop sec: il a également été beaucoup trop ensoleillé, relève MeteoNews. A l’échelle du pays, l’excédent d’ensoleillement atteint environ 30%. Ce constat devrait toutefois évoluer quelque peu durant la seconde moitié du mois.

Ecart entre la durée d’ensoleillement enregistrée durant la première moitié du mois d’août et la moyenne de la période 1991-2020👇 Ecart entre la durée d’ensoleillement enregistrée durant la première moitié du mois d’août et la moyenne de la période 1991-2020.

MeteoNews SA est un service météorologique privé suisse établi à Zurich. Il a été fondé en 1997 par le météorologue et entrepreneur Peter Wick. (trad/dsc)