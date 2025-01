Le risque d'avalanches grimpe en flèche en Suisse

Ce mardi, la Confédération a mis en garde contre un danger d'avalanche accru pour certaines parties des Alpes, notamment en Valais.



On vous l'annonçait lundi, la neige fait son retour en Suisse. Conséquence directe, le risque d'avalanche est passé au niveau 4, ce mardi, selon le Portail des dangers naturels de la Confédération.

Beaucoup de pluie... et beaucoup de neige

En effet, lundi, d’intenses averses ont balayé l’ouest et le sud de la Suisse. Bien que les précipitations diminueront au fil de la journée ce mardi, elles persisteront dans l’est du pays. Les régions du Tessin et des Grisons, en particulier, continueront de recevoir des pluies soutenues jusqu’en début d’après-midi.

Avec la baisse des températures, la neige s’invite à son tour en montagne, en quantités impressionnantes. Selon MeteoNews, «du nord du Tessin jusqu’à la Bernina, en passant par le Rheinwald, on attend plus d’un demi-mètre de neige fraîche». Si cela fait le bonheur des stations de ski, le danger d’avalanches grimpe en flèche.

Le risque d'avalanche est passé de danger «marqué» à danger «fort» dans la nuit de lundi à mardi. Image: dangers-naturels.ch

Les zones sous haute vigilance

L'Institut WSL pour l'étude de la neige et des avalanches SLF signale un danger particulièrement élevé dans le Bas-Valais ouest et nord, le centre et le nord du Tessin, ainsi que dans les régions du Mittelbünden, de l’Engadine supérieure et des vallées sud des Grisons. Ailleurs, le risque d’avalanches reste significatif, nécessitant la plus grande prudence pour toutes les activités en montagne.

(lak/sda) – Traduit et adapté de l'allemand par sia