Trop froide pour la baignade? Profitez de ce lac de montagne sur des barques en libre-service. Détails au point 3. image: graubünden ferien

8 lacs de montagne où se rafraîchir pendant la canicule

Une vague de chaleur paralyse la Suisse. Quoi de mieux alors que de se rafraîchir en altitude? On vous a sélectionné huit magnifiques lacs de montagne, accessibles (presque) uniquement à la force des mollets.

Reto Fehr / watson.ch

Plus de «Suisse»

Quand la chaleur étouffe la plaine, il ne reste qu'une seule solution: direction la montagne! Les températures y dépassent rarement les 30 degrés et de nombreux lacs d'altitude vous y attendent avec une eau (très) rafraîchissante. Si elle est finalement trop froide pour une baignade, vous profiterez au moins de paysages et de panoramas exceptionnels.

Lac des Chavonnes (VD)

Distance: 1,5 kilomètre

Durée: 30 minutes

Niveau: Facile

Cliquez ici pour découvrir l'itinéraire

Commençons en douceur depuis Villars, avec le train à crémaillère qui grimpe jusqu'à Bretaye. Le sentier passe ensuite par le lac de Bretaye, le lac Noir et le lac de l'Etonnoir avant d'atteindre celui des Chavonnes.

Vue sur le restaurant du lac. image: Olivier Fatzer

Une demi-heure plus tard, vous voici au bord du lac, où un agréable restaurant vous tend les bras. Comme tout lac de montagne à environ 1700 mètres d'altitude, son eau est plutôt fraîche, mais la baignade y est délicieuse. Il est également possible de louer un canoë.

Pêche, bateau, baignade: il y en a pour tous les goûts. image: visualps.ch

De nombreux itinéraires partent des Chavonnes, dont certains sont nettement plus exigeants. Et pour ceux qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, marcher longtemps, une solution existe: depuis La Forclaz, il est possible d'arriver en voiture presque jusqu'au lac.

Plus d'informations sont disponibles ici.

Elsigsee (BE)

Distance: presque 4 kilomètres

Durée: 1:15 heures

Niveau: Facile

La proposition d'itinéraire est par là

On reste pour l'instant sur des randonnées courtes. Certaines sont même praticables avec une poussette, à condition de suivre l'itinéraire direct. Le départ se fait à la station supérieure de la télécabine d'Elsigenalp. De là, comptez environ 30 minutes de marche pour rejoindre l'Elsigsee, à près de 1900 mètres d'altitude. Vous trouverez des foyers pour les grillades (à utiliser en tenant compte d'éventuelles interdictions de feu).

Un bijou de la nature (quand il y a de l'eau). image: Ski- und Bikeregion Adelboden-Lenk

Attention: à partir du début du mois d'août, le lac peut commencer à s'assécher. Le 21 juin 2026, son niveau était encore suffisant. Mais si vous arrivez trop tard dans la saison, il faudra patienter jusqu'au printemps prochain pour redécouvrir ce petit joyau.

C'est pourquoi j'ai inclus une courte randonnée en boucle dans la proposition d'itinéraire. Elle passe également par le Brandsee, situé à proximité de la station supérieure. Ce joli lac se prête lui aussi parfaitement à la baignade et constitue une excellente alternative.

Plus d'informations sont disponibles ici

Une alternative tout aussi rafraîchissante. image: Ski- und Bikeregion Adelboden-Lenk

Partnunsee (GR)

Distance: 11 kilomètres

Durée: 4 heures

Niveau: Difficile

La proposition d'itinéraire est par là

Passons maintenant à quelque chose de plus exigeant. Quand bien même il existe aussi une variante facile: monter en voiture jusqu'à Partnun, puis marcher un peu moins de 30 minutes jusqu'au lac.

Si la Suisse pouvait se terminer partout avec un tel paysage… image: graubünden ferien

Mais on aimerait vraiment mériter l'arrivée. On part donc de Partnun pour une boucle autour de la Schijenflue. Depuis le col du Plasseggen, le sentier fait une courte incursion en Autriche avant de revenir en Suisse par le col du Gruoben. Peu après, le Partnunsee se dévoile. On peut y louer des barques.

C’est par l’arrière, au centre de l’image, que l'itinéraire proposé rejoint le lac. image: graubünden ferien

Je le répète volontiers: le Partnunsee reste l'un de mes endroits préférés en Suisse. Autrefois, Saint-Antönien avait pour slogan «hinter dem Mond links» («derrière la Lune à gauche»). Ce n'est plus tout à fait d'actualité, mais la vallée conserve son caractère isolé. Si vous prenez le temps de venir la découvrir, vous en conviendrez: l'endroit est absolument magnifique.

Attention: l'accès en voiture jusqu'à Partnun est réservé aux personnes qui séjournent dans les auberges de montagne. Le dernier parking accessible est donc celui de Garstätt (P6). Comptez environ 30 à 45 minutes de marche jusqu'à Partnun.

Plus d'infos par ici

Lai da Rims (GR)

Distance: 14,5 kilomètres

Durée: 5 heures

Niveau: Difficile

Retrouve ici la proposition d'itinéraire.

On poursuit avec un lac qui ravira les plus téméraires. Ici, pas d'itinéraire court. Direction le Lai da Rims.

Tadaaam. image: shutterstock

On démarre au col de l'Umbrail, à la frontière avec l'Italie. On gravit d'abord le Piz Umbrail, qui culmine à un peu plus de 3000 mètres. Oui, ça monte raide, surtout dans la dernière partie, mais il n'y a pas de difficulté technique.

La montée vers le Lai da Rims. photo: Andrea Badrutt, Chur

On redescend ensuite dans le Val di Lai jusqu'au lac, situé environ 600 mètres plus bas que le sommet. Quelle que soit la température de l'eau, je suis convaincu qu'après une telle marche, vous rêverez de plonger dans ce joyau bleuté, loin de toute agitation. En prime, le coup d'oeil sur le Val Müstair et le Val Mora est splendide.

La randonnée se poursuit ensuite par une descente raide dans le Val Vau avant de rejoindre Santa Maria.

Lago di Salei (TI)

Distance: 9 kilomètres

Durée: 4 heures

Niveau: Difficile

Par ici pour la proposition d'itinéraire.

Cap sur le Tessin. Dans le val Onsernone se cache un véritable petit trésor: le Lago di Salei. Depuis Comologno, il faut gravir environ 900 mètres de dénivelé pour l'atteindre en deux heures et demie à peu près.

photo: comments://602107123/1314799

On peut répartir la randonnée sur deux jours en passant la nuit à la Capanna Salei, située à environ une demi-heure de marche du lac.

Autre option beaucoup plus simple: emprunter le téléphérique jusqu'à l'Alpe Salei. On rallie alors le lac en un peu plus de 30 minutes à pied. Une excellente manière de découvrir ce petit joyau à la journée.

Tout aussi grandiose en automne. photo: shutterstock

Pour éviter de revenir par le même chemin, on poursuit ensuite la randonnée par Al Pesced avant de redescendre, au choix, vers Comologno ou Spruga.

Plus d'informations sont disponibles ici

Seewlisee (UR)

Distance: 13 kilomètres

Durée: 5:30 heures

Niveau: Difficile

Retrouvez ici la proposition d'itinéraire

Une dernière longue virée pour la route. Pour rejoindre le Seewlisee, il n'existe malheureusement pas de variante plus facile.

Le Seewlisee au pied des Windgällen. À l'arrière-plan, légèrement à gauche du centre, la crête du Seewligrat; en bas à gauche, la cabane de Seewlialp. photo: Marlies Planzer

On peut parcourir en une journée l'itinéraire reliant Kilcherbergen — accessible grâce à un charmant petit téléphérique — au Seewlisee, puis de poursuivre par la crête du Seewligrat jusqu'à la vallée de Schächen (voir la proposition d'itinéraire ci-dessous). Attention toutefois: le sentier est très raide avant le lac et il demande une bonne condition physique.

Je recommande toutefois vivement de passer la nuit à la cabane de Seewlialp, généralement gardée de fin juin à fin septembre. Elle dispose d'un dortoir de 20 places et offre un panorama exceptionnel au pied des Windgällen. L'itinéraire reste le même. Les plus motivés pourront, le deuxième jour, poursuivre jusqu'au Stich et au Hoch Fulen: le détour en vaut largement la peine.

Plus d'informations sont disponibles ici.

Talalpsee (GL)

Distance: à peine 2 kilomètres

Durée: 30 minutes

Niveau: Facile

Retrouvez la proposition d'itinéraire ici

L'office du tourisme du canton de Glaris présente le Talalpsee comme l'un des joyaux de la région. Et il faut bien reconnaître que ce lac, situé à près de 1100 mètres d'altitude, ne séduit pas uniquement par sa facilité d'accès.

Il se prête aussi très bien à une balade autour du lac. photo:

Depuis Filzbach, il suffit d'emprunter le télésiège jusqu'à Habergschwänd, puis de rejoindre le lac en un peu moins d'une demi-heure par une petite route goudronnée accessible aux poussettes. Une fois sur place, ne manquez pas le «dernier ravitaillement avant le lac», un sympathique restaurant offrant une jolie vue sur l'eau. Enfin, le Talalpsee ravira les amateurs d'écho.

Au retour, vous pourrez remonter jusqu'à Habergschwänd. Avec une nouvelle pause, tandis que les enfants profiteront de la place de jeux.

Plus d'informations ici.

Waldisee (SZ)

Distance: 2 kilomètres

Durée: une heure environ

Niveau: Moyen

Retrouvez ici la proposition d'itinéraire.

On termine avec un petit lac confidentiel qui vit dans l'ombre d'un voisin beaucoup plus célèbre. Car qui ne connaît pas le lac de Glattalp? Niché dans un superbe décor alpin, à proximité immédiate de la cabane du même nom, facilement accessible, il mérite assurément une excursion.

Le Waldisee, au-dessus du Bisistal. photo: Stoos-Muotatal Tourismus

Aujourd'hui pourtant, en provenance de Muotathal, on ne prendra pas le téléphérique de Sahli vers Glattalp. On préférera l'autre versant de la vallée, en direction du Waldisee.

Sous un autre angle, avec l'impressionnant panorama des montagnes en toile de fond. photo: Stoos-Muotatal Tourismus

Par un sentier facile, vous arriverez au lac en moins d'une heure, après avoir tout de même avalé près de 300 mètres de dénivelé. Pas d'inquiétude: le Waldi Ranch permettra de reprendre des forces. Et le panorama sur les montagnes schwytzoises, à 1400 mètres d'altitude au-dessus du Bisistal, est tout aussi impressionnant de ce côté.

Plus d'informations sont disponibles ici.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)