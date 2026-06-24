Il fait très chaud. Keystone

Les records s'enchaînent en Suisse durant la canicule

La canicule s’intensifie en Suisse, avec un niveau de danger relevé à 4 dans une grande partie du Tessin et plusieurs records de température battus mercredi. Les fortes chaleurs perturbent aussi les centrales, les cours d’eau et le trafic ferroviaire. Aucune accalmie n’est attendue avant lundi.

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Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans une bonne partie du Tessin mercredi. Différents records de température ont été établis en Suisse, et cela pourrait se poursuivre ces prochains jours.

Le degré 4 correspond à un «fort danger», selon MétéoSuisse. Concrètement, il s'agit d'une vague de chaleur où les températures dépassent les 27 degrés pendant au moins trois jours consécutifs, sans rafraichissement significatif la nuit. Durant cette période, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.

Records à Viège et à Nyon

A Viège (VS), une station a enregistré son record absolu mercredi, à savoir 36,8 degrés. Le dernier record de chaleur était de 36,7 degrés et datait de juillet 1983, a indiqué MétéoSuisse. Nyon (VD) a enregistré un record pour le mois de juin, avec 35,6 degrés.

A 17h00 mercredi, le thermomètre affichait 37 degrés à Sion, à Sierre ou encore à Fully. Les 36 degrés étaient atteints à Martigny, à Lausanne ou encore à Veyrier (GE). Il faisait 35 degrés à Neuchâtel et à Bienne. Le thermomètre affichait 34 degrés à Genève, à Delémont et à Porrentruy (JU) et 33 degrés à Fribourg.

Température record de l'Aar

A Berne, la température de l'Aar a également atteint un record, grimpant officiellement à 22,8 degrés. Elle n'avait jamais été aussi élevée durant un mois de juin.

Avec ces températures élevées et persistantes, Axpo pourrait mettre hors-service vendredi la centrale nucléaire de Beznau, en Argovie. La température de l'Aar en aval de la centrale nucléaire a atteint 25 degrés. Si aucun refroidissement de l'eau n'est en vue, la centrale sera arrêtée, a indiqué mercredi le fournisseur d'électricité.

Cette mesure vise à protéger l'écosystème. L'eau de refroidissement de la centrale est prélevée dans l'Aar et réinjectée après le processus de refroidissement. Il s’agit d’éviter un réchauffement supplémentaire des eaux déjà chaudes pendant la canicule, afin de ne pas nuire davantage encore à la faune et à la flore. Depuis mardi déjà, les deux réacteurs fonctionnent à la moitié de leur puissance.

Records à battre ces prochains jours

Aucune accalmie n'est prévue avant lundi prochain. D'ici dimanche, des températures comprises entre 34 et 37 degrés sont attendues sur une grande partie du pays. Vendredi et samedi, les records de juin pourraient à nouveau être battus à certains endroits. Il n'est pas exclu que les températures grimpent jusqu'à 38 degrés à certains endroits.

Cette chaleur n'est pas pour réduire le danger d'incendie, déjà marqué (niveau 3 sur 5) dans presque toute la Suisse. Seuls la Haute Engadine (GR) ainsi que les cantons de Schwyz et de Schaffhouse sont encore placés en niveau de danger 2 sur 5.

En revanche, une grande partie du Valais et du canton d'Argovie, le Jura vaudois, le nord des Grisons et le Liechtenstein font face à un danger fort (4 sur 5), voire très fort (5 sur 5).

Pannes fréquentes

La chaleur a également des répercussions sur le trafic ferroviaire. Lorsque les systèmes de climatisation tournent à plein régime, les pannes sont plus fréquentes. De plus, les fortes chaleurs peuvent entraîner une déformation des voies ou des pannes de la ligne de contact. Ces derniers jours, les CFF ont enregistré des retards et des suppressions de trains isolés, mais l'exploitation reste globalement stable.

Ils ont constaté quelques pannes dues à la chaleur sur l'infrastructure ferroviaire et le matériel roulant. Des surchauffes de moteurs de traction ont notamment causé des problèmes et, le week-end dernier, les climatiseurs de certaines voitures sont tombés en panne.

Les trains concernés ont été immédiatement remplacés afin que les appareils défectueux puissent être changés dans les centres d'entretien, a indiqué mercredi le service de presse des CFF.

En cas de forte chaleur, l'acier des rails se dilate, ce qui peut entraîner des déformations des voies et des aiguillages. Ce danger n'est pas que théorique, un incident lundi après-midi à la gare centrale de Zurich l'a montré. Selon les CFF, un aiguillage a dû y être réajusté, car le matériel s'était trop dilaté sous l'effet du rayonnement solaire. Plusieurs trains ont par conséquent circulé avec de légers retards.

(ats/acu)