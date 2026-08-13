Après des mois de chaleur et de déficit hydrique, les précipitations vont soulager les sols suisses, sans rétablir immédiatement les cours d’eau. Image: montage watson

Le retour de la pluie pourrait masquer un problème durable en Suisse

La fin des vagues de chaleur successives se profile enfin en Suisse. Dès la semaine prochaine, une dépression stable apportera des précipitations sur une grande partie du territoire. Suffiront-elles à atténuer l’extrême sécheresse?

Julien Felber Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Roger Perret n’apprécie pas particulièrement les fortes chaleurs. On entend donc un certain soulagement dans la voix du spécialiste de MeteoNews lorsqu’il évoque les prévisions pour la semaine prochaine: «Nous sommes à l’aube d’un changement de temps marqué. Alors que l’été a jusqu’ici été dominé par de longues périodes de haute pression, la situation semble désormais s’inverser».

Les précipitations attendues à partir de samedi tomberont encore sous forme d’orages durant le week-end, le long des reliefs, dans le Jura et ponctuellement en plaine. Au cours de la semaine prochaine, des averses devraient en revanche toucher à plusieurs reprises l’ensemble de la Suisse.

Il est difficile de prévoir précisément les quantités de pluie, explique Roger Perret. Les prévisions actuelles font état de 30 à 60 litres de précipitations par mètre carré en plaine et dans le sud du pays. Dans les Alpes, elles pourraient atteindre 100 litres au cours des sept prochains jours.

«Pour la semaine prochaine, nous prévoyons des précipitations supérieures à la moyenne»

Premiers signes d' amélioration

Face à l’extrême sécheresse, c’est une bonne nouvelle, et pas seulement en raison des quantités annoncées, explique Massimiliano Zappa, spécialiste des eaux à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL): «Heureusement, les précipitations ne tomberont pas d’un seul coup, mais sous forme de pluie continue répartie sur plusieurs jours. C’est exactement ce dont nous avons besoin pour atténuer la sécheresse lentement, mais efficacement».

Aussi à propos de météo en Suisse 👇🏻 «Tout est sous contrôle»: Albert Rösti fait le point sur la canicule

La pluie devrait permettre de réhumidifier progressivement les sols desséchés, afin que l’eau puisse à nouveau s’y infiltrer, poursuit le chercheur. Pour l’agriculture, il s’agit d’une très bonne nouvelle et la situation devrait donc commencer à se détendre. Il est en revanche encore trop tôt pour parler d’amélioration concernant les cours d’eau.

«L’eau doit d’abord réhumidifier l’ensemble du système, à commencer par les sols. Nous ne nous attendons pas encore à une amélioration notable pour les grands cours d’eau»

Pour le bassin versant de la Limmat, par exemple, le chercheur table sur 50 à 100 litres de précipitations au cours des dix prochains jours. Cela correspond à peu près aux 80 à 100 litres attendus durant un mois d’été moyen, précise l’hydrologue: «Dans le meilleur des cas, nous pourrons combler le déficit du mois d’août. Mais cela sera encore loin de compenser le manque accumulé en mai, juin et juillet».

Dépression durable

Voilà qui constitue néanmoins un bon début. L’essentiel reste désormais que cela dure, souligne Massimiliano Zappa. Les données à moyen terme du modèle météorologique européen ECMWF en donnent un premier aperçu. Elles prédisent également des précipitations supérieures à la moyenne pour la semaine suivante, explique Roger Perret: «La situation météorologique a changé, les anticyclones stables se sont déplacés. Nous passons désormais sous l’influence d’un "talweg" dépressionnaire. D’après les données actuelles, celui-ci ne semble pas près de disparaître».

Dans le reste de l'actu: Commentaire L’éclipse était un calvaire

Pour que les cours d’eau fortement asséchés se rétablissent, il faudrait deux fois plus de pluies que celles annoncées pour l'heure, et ce pendant un mois, estime Massimiliano Zappa:

«Si, entre aujourd’hui et la mi-septembre, il tombe 300 litres par mètre carré, nous pourrons probablement parler d’un rétablissement»

On retiendra surtout un changement qui marque des vagues de chaleur seulement interrompues par quelques orages. Le scientifique du WSL espère ainsi que le système pourra se rétablir progressivement au cours de l’automne.

Malgré une chute des températures et l'arrivée de la pluie tant espérée, les conséquences de la sécheresse devraient encore nous occuper longtemps, prévient Massimiliano Zappa. Il est donc d’autant plus important de continuer à suivre l'évolution:

«L’intérêt des médias pour les conséquences de la sécheresse, tout comme celui de la population, diminue généralement dès que les températures baissent et qu’il recommence à pleuvoir. J’aimerais qu'on continue à suivre cette question de près; pour les spécialistes et les milieux économiques, le sujet restera de toute façon d’actualité pendant encore longtemps»

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)