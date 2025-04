image: watson

On sait où le soleil a le plus brillé en Suisse l'an dernier

Toutes les régions suisses n'ont pas bénéficié de la même quantité de soleil en 2024. Le Tessin et le Valais ont été les cantons les plus lumineux, selon les données de MétéoSuisse.

Plus de «Suisse»

Ces derniers jours, le soleil a repris ses quartiers en Suisse, amenant avec lui un net redoux des températures. Une situation qui devrait perdurer jusqu'à la semaine prochaine, selon les prévisions de MétéoSuisse.

Si l'entièreté du pays est concernée par le retour de la belle saison, toutes les régions ne vont pas recevoir la même quantité de lumière solaire au cours des prochains mois. En effet, l'ensoleillement change radicalement d'un endroit à l'autre, comme le montrent les données de 2024, que MétéoSuisse nous a transmises.

L'année dernière, le Tessin a fait honneur à sa réputation: les stations de mesure affichant les valeurs les plus élevées se situent presque toutes dans le canton italophone. A Locarno, Cimetta et Lugano, les trois premières de la liste, le soleil a brillé pendant plus de 2000 heures en 2024.

Plusieurs endroits en Valais ont également bénéficié d'un ensoleillement important. Ainsi Sion et Montana, où l'astre jaune a été visible pendant 1965 et 1902 heures, respectivement. Avec plus de 1700 heures de soleil, Vevey, Nyon et Oron font aussi partie des zones les plus ensoleillées du pays.

De manière générale, la Suisse latine semble avoir eu droit à davantage de soleil par rapport aux régions germanophones, du moins l'an dernier. Aucune station alémanique située en plaine ne figure dans le top 20, où l'on retrouve uniquement cinq sommets situés à l'est du Röstigraben.

Le village d'Elm remporte la palme d'endroit le moins ensoleillé du pays: l'astre jaune n'a brillé que 1035 heures au-dessus de cette localité glaronnaise - c'est presque la moitié par rapport à Locarno. Vals (VS) et Mottec (GR) affichent également des valeurs inférieures à 1100 heures.

Un mois d'août très ensoleillé

Plusieurs raisons expliquent ces différences, à commencer par la géographie. A cause des montagnes, certaines vallées alpines se retrouvent privées de soleil, qui inonde naturellement les sommets. La couverture nuageuse joue aussi un rôle, nous indique MétéoSuisse. Pour cette raison, le Jura présente des valeurs assez modestes. Les trois stations situées dans ce canton ont enregistré un ensoleillement annuel oscillant entre 1370 et 1500 heures.

De manière générale, l'année dernière n'a pas été particulièrement ensoleillée, notamment pendant le printemps. Certaines stations ont recensé des valeurs parmi les plus faibles depuis le début des mesures. Après un mois de juin gris et un mois de juillet moyennement ensoleillé, août a connu un ensoleillement généreux, rapporte MétéoSuisse dans son bulletin climatologique. De nombreux endroits ont même enregistré un excédent de soleil par rapport à la norme des 30 dernières années.