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Ce plan du Conseil fédéral menace MétéoSuisse

Ce plan du Conseil fédéral menace MétéoSuisse

Les mesures d'économie de la Confédération auront des conséquences, alerte le directeur de MétéoSuisse. Le renouvellement des radars météorologiques est notamment compromis.
13.07.2026, 07:1013.07.2026, 07:10

Le directeur de MétéoSuisse met en garde contre les conséquences des mesures d'économie de la Confédération. Des investissements comme le renouvellement des radars météorologiques sont menacés, ce qui peut entraîner une baisse de la précision des prévisions, dit-il.

«Le plan d'économie 27 nous touche de plein fouet», déclare Stefan Uhlenbrook dans un entretien publié lundi par Blick. Or, ajoute-t-il, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour réaliser des économies à l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, car MétéoSuisse est déjà structuré de manière allégée.

«Nous automatisons tout ce qui peut l'être»
Stefan Uhlenbrook

Si la sécurité de la population n'est pas menacée par ces économies, les risques opérationnels augmentent, relève-t-il. Par exemple, le renouvellement des radars météorologiques est compromis par ces mesures d'économie, poursuit Uhlenbrook.

Der neuer designierter Direktor des Bundesamtes fuer Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) Stefan Uhlenbrook, spricht waehrend einer Medienkonferenz ueber das Personalgeschaeft, am Mittwoch, 5. ...
Stefan UhlenbrookKeystone

«Si ceux-ci ne sont pas remplacés à temps, cela entraînera des prévisions moins précises et éventuellement des dégâts plus importants», note-t-il, soulignant que le taux de précision en cas d'intempéries est actuellement supérieur à 86%.

Une phase intense d'El Niño attendue

Le directeur de MétéoSuisse espère que l'été caniculaire va renforcer la volonté politique d'investir dans les domaines de l'environnement et du climat. «Plus nous perdons de temps, plus nous tardons à agir, plus cela va coûter cher». Les étés secs sont clairement prévus dans les scénarios climatiques, avertit-il.

Quant aux températures actuellement très élevées, Uhlenbrook estime qu'il est encore trop tôt pour dire si elles le resteront. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a indiqué au début juillet que le monde devait se préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes en raison de la phase intense d'El Niño attendue.

Ce projet pour modifier le climat mondial fait polémique

Ce phénomène se caractérise par des températures de surface de la mer anormalement élevées dans le centre et l'est de l'océan Pacifique. Il est encore trop tôt pour dire si El Niño aura des répercussions sur la météorologie en Suisse, déclare Uhlenbrook. (jzs/ats)

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Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
Les prévisions météorologiques pour les prochains jours n'apportent guère de bonnes nouvelles concernant la sécheresse en cours. Une détente pourrait cependant intervenir d'ici fin juillet.
À ce stade, on peut le dire: c'est une chaleur étouffante persistante. Après une vraie fournaise, en ce début de mois de juillet, le bulletin météo romand des prochains jours risque de n'être guère différent... En début de semaine, du moins, selon MétéoSuisse.
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