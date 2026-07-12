L'accident s'est produit peu après 22h30 sur la ligne ferroviaire reliant Wil (SG) à Bütschwil (SG). Keystone

Cinq bovins tués par un train à Saint-Gall

Des bovins en divagation sur une voie ferrée ont provoqué une collision avec un train régional samedi soir à Bazenheid. Les cinq animaux ont péri dans l'accident.

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Un train régional est entré en collision avec cinq bovins samedi soir à Bazenheid (SG). Les cinq animaux ont péri dans l'accident. Personne n'a été blessé, a indiqué dimanche la police cantonale saint-galloise.

L'accident s'est produit peu après 22h30 sur la ligne ferroviaire reliant Wil (SG) à Bütschwil (SG). Selon la police, les bovins se sont échappés d'un pâturage avant de se tenir sur la voie ferrée. La ligne est restée fermée pendant près de trois heures et des bus de remplacement ont pris le relais pour les passagers. (tib/ats)