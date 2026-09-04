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Les orages en Suisse ont eu de grosses conséquences pour Swiss

Kondensstreifen bilden sich an den Spitzen der Fluegel eines steigenden Swiss-Passagierflugzeugs, fotografiert am Freitag, 15. Mai 2026 in Opfikon. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Les opérations de Swiss ont été sérieusement impactées la semaine dernière (image d'archives).Image: KEYSTONE

Les violents orages ont eu de grosses conséquences pour Swiss

La compagnie à croix blanche a dû annuler pas moins de 125 vols suite aux intempéries en fin de semaine dernière. Plus de 15 000 passagers ont été affectés.
04.09.2026, 09:5704.09.2026, 10:18

Les intempéries qui se sont abattues vendredi dernier sur la Suisse ont sérieusement affecté les opérations de la compagnie nationale Swiss. Pas moins de 125 vols ont dû être annulés, affectant plus de 15 000 passagers. Ce chiffre comprend non seulement les vols supprimés le vendredi, mais aussi des liaisons ultérieures.

De tels épisodes génèrent en effet souvent des effets en cascade. «Quand nous annulons un vol, l'appareil et son équipage ne se trouvent plus là ou aurait dû pour sa prochaine rotation prévue,» a expliqué à AWP un porte-parole vendredi. La compagnie s'efforce par ailleurs de trouver des solutions altnatives pour les passagers concernés, à ses frais.

«Il peut s'agir des coûts pour une nuitée hôtelière, le transport vers et depuis l'hôtel ou encore les dépenses de restauration jusqu'au prochain vol disponible»

Les opérations de Swiss avaient déjà été contrariées fin juin par les conditions météorologiques autour de son centre de gravité zurichois. Vingt-six appareils à croix-blanche avaient dû être détournés vers d'autres aéroports. Plus de 10 000 passagers au total avaient alors été affectés. (jzs/ats)

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