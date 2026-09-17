Les exportations horlogères helvétiques ont bondi au mois d'août, malgré le fort recul du marché américain. Keystone

Bond des exportations horlogères suisses en août

Les marques horlogères ont vu leurs exportations bondir au mois d'août, malgré un effondrement des envois aux Etats-Unis.

Plus de «Suisse»

Les exportations horlogères suisses ont enregistré une forte progression au mois d'août. Les envois vers les Etats-Unis, première destination des garde-temps helvétiques, ont toutefois fortement reculé.

Dans l'ensemble, les exportations horlogères ont crû de 9,1% à 1,789 milliard de francs, selon les statistiques publiées jeudi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Sur les huit premiers mois de l'année, la hausse s'établit à 1,7%, à 17,24 milliards de francs.

Progression en valeur

L'ensemble des groupes de matières a enregistré une progression en valeur. Au total, 95 000 pièces supplémentaires ont été exportées en août.

En termes de destination, les exportations vers les Etats-Unis ont fortement reculé, plongeant de 19,4%, «malgré une base de comparaison avantageuse», note la faîtière. En revanche, les autres principaux marchés ont enregistré des progressions plus ou moins marquées. Bénéficiant d'un effet de base favorable, le Royaume-Uni (+46,1%), le Japon (+22,1%), la Chine (+15,8%), Hong Kong (+1,4%), Singapour (+8,5%), l'Allemagne (+34,0%) et les Emirats arabes unis (+6,1%) ont tous affiché une croissance.

L'Italie a connu une lourde chute, affichant un repli de 40,4%. «Les résultats enregistrés par les pays de l'Union européenne doivent toutefois être interprétés avec prudence», pointe la FH, estimant que la situation «atypique» de la France, avec une envolée de 113,5%, «pourrait, par un effet de vases communicants, se faire au détriment des autres marchés de la région». (sda/awp/ats)