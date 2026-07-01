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Des vols annulés en Suisse à cause des violents orages

Un avion de la compagnie a�rienne Swiss, sur le tarmac de l&#039;a�roport de Zurich (archives).
Les orages ont perturbé l'aéroport de Kloten.Keystone

Des vols annulés en Suisse à cause des violents orages

La Suisse centrale a été frappée par de fortes intempéries mardi. Des dizaines de vols annulés ont été annulés à l'aéroport de Zurich.
01.07.2026, 09:5101.07.2026, 09:51

Les violents orages survenus mardi soir dans la région zurichoise ont provoqué l'annulation de 70 vols et le détournement de plus de 30 autres à l'aéroport de Zurich. De nombreux passagers n'ont pas pu effectuer leur voyage et ont dû passer la nuit à l'aéroport.

Mercredi matin, le trafic a pu être ouvert normalement, a indiqué une porte-parole de l'aéroport. Mais mardi soir, en plus des annulations, plus de 30 vols avaient dû être déroutés sur Stuttgart, Genève ou Bâle.

Des orages sèment le chaos dans une partie de la Suisse

En conséquence, de nombreux appareils et équipages faisaient défaut mercredi matin à Zurich-Kloten. Les perturbations ont concerné à la fois les atterrissages et les décollages.

Des passagers ont dormi à l'aéroport

Des exceptions ont été accordées après l'heure limite de 23h30 afin de réduire les désagréments pour les passagers. Ainsi, 14 appareils ont pu encore atterrir et 15 autres décoller au-delà de l'horaire habituel.

Les passagers qui ont dû passer la nuit à l'aéroport se sont vu remettre, pour certains, des équipements («kits») pour dormir, et les services de sécurité et de contrôle sont restés ouverts plus longtemps. (jzs/ats)

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