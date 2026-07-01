pluie modérée19°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Des orages sèment le chaos dans une partie de la Suisse

Des orages sèment le chaos dans une partie de la Suisse

Chutes de pierres, routes coupées et concert interrompu: la météo n'a pas été tendre mardi avec la Suisse centrale. La circulation est perturbée.
01.07.2026, 06:3501.07.2026, 06:35

De violents orages ont provoqué mardi soir des chutes de pierre, des coupures de routes et des perturbations dans les transports en Suisse centrale. A Zurich, le concert de Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu.

Un éboulement ou un glissement de terrain a ainsi frappé la commune de Seedoch (UR), coupant la route du lac entre Seedorf et Bolzbach, a indiqué le canton d'Uri via l'application Alertswiss. Un peu plus tôt, le TCS avait annoncé sur son site que l'autoroute A2 a dû être fermée dans le même secteur en raison d'inondations.

Pourquoi on étouffe malgré la baisse des températures

Un éboulement ou un glissement de terrain a également eu lieu sur le versant uranais du col du Susten, entre Gorezmettlen et le sommet du col. Contacté par Keystone-ATS, la police cantonale d'Uri a précisé qu'il s'agissait d'une coulée de boue provoquée par un violent orage. Personne n'a été blessé.

Route inondée à Rafz (ZH) le 30 juin 2026
Un route inondée à Rafz (ZH)Image: DR

Dans le canton d'Obwald, un orage a interrompu le trafic ferroviaire sur les lignes IR et S5 entre Alpnach Dorf et Alpnachstad. C'est ce qu'indiquaient les informations sur le trafic ferroviaire des CFF. Il n'y a actuellement aucun moyen de se déplacer entre ces deux localités, précisait le communiqué. La durée de l'interruption est indéterminée.

Concert interrompu à Zurich

Les services météorologiques avaient annoncé des orages en montagne pour la soirée. Le radar des précipitations de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse montrait mardi sur Internet que des orages éclataient notamment au-dessus des Alpes mardi soir.

À Zurich, le concert du groupe de rock Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu en raison de fortes pluies, a rapporté un journaliste de Keystone-ATS. Après une interruption d'environ 50 minutes, le groupe américain est remonté sur scène et a poursuivi sa prestation. (jzs/ats)

La pluie interrompt le concert de Linkin Park à Zurich
L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Orage, évacuation et 2h d'attente: la folle soirée de France-Irak
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce qui a changé en Valais depuis le drame de Crans-Montana
Six mois après l'incendie du Constellation, la question de la sécurité publique est remise sur la table en Valais. Le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport revient sur ce qui fonctionne ou doit être révisé.
Depuis le drame de Crans-Montana, la question de la sécurité dans les lieux publics est redevenue d'actualité. Une situation qui occupe Stéphane Ganzer. Le chef du Département valaisan de la sécurité, des institutions et du sport est bien conscient des enjeux.
L’article