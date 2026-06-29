La station de MétéoSuisse à Payerne (image d'illustration). Image: KEYSTONE

La canicule pourrait battre des records dans ces communes

Plusieurs stations météorologiques suisses pourraient battre leur record de durée de canicule. C'est notamment le cas à Delémont, Pully et Fribourg.

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La vague de chaleur actuelle pourrait établir de nouveaux records de longévité dans plusieurs stations météorologiques suisses avant le rafraîchissement attendu en début de semaine.

Zurich/Fluntern, Berne/Zollikofen, Payerne, Schaffhouse, Buchs/Aarau, Delémont, Pully, Fribourg et Altdorf ont déjà égalé leur record de durée de canicule et pourraient le dépasser si le mercure franchit à nouveau les 30°C lundi.

La durée d'une vague de chaleur est mesurée par le nombre de jours consécutifs où la température maximale dépasse ce seuil. Dimanche, plusieurs stations en comptabilisaient déjà 12.

Ce week-end, des records de température ont également été battus, avec 39°C à Bâle/Binningen et à Beznau (AG), un maximum historique pour un mois de juin en Suisse. Une baisse sensible des températures est toutefois attendue à partir de lundi. (jzs/ats)