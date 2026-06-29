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MétéoSuisse: des records de canicule dans ces communes suisses

Une vue sur la station MeteoSuisse a l&#039;occasion de la Conference internationale sur la reduction des risques de catastrophe (Global Platform for Disaster Risk Reduction, GPDRR) sur le site du cen ...
La station de MétéoSuisse à Payerne (image d'illustration).Image: KEYSTONE

La canicule pourrait battre des records dans ces communes

Plusieurs stations météorologiques suisses pourraient battre leur record de durée de canicule. C'est notamment le cas à Delémont, Pully et Fribourg.
29.06.2026, 10:1429.06.2026, 10:14

La vague de chaleur actuelle pourrait établir de nouveaux records de longévité dans plusieurs stations météorologiques suisses avant le rafraîchissement attendu en début de semaine.

Zurich/Fluntern, Berne/Zollikofen, Payerne, Schaffhouse, Buchs/Aarau, Delémont, Pully, Fribourg et Altdorf ont déjà égalé leur record de durée de canicule et pourraient le dépasser si le mercure franchit à nouveau les 30°C lundi.

C'est «inévitable», la canicule va faire de nombreux morts en Europe

La durée d'une vague de chaleur est mesurée par le nombre de jours consécutifs où la température maximale dépasse ce seuil. Dimanche, plusieurs stations en comptabilisaient déjà 12.

Ce week-end, des records de température ont également été battus, avec 39°C à Bâle/Binningen et à Beznau (AG), un maximum historique pour un mois de juin en Suisse. Une baisse sensible des températures est toutefois attendue à partir de lundi. (jzs/ats)

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