L'Europe a eu très chaud, trop chaud, cette semaine. Keystone

C'est «inévitable», la canicule va faire de nombreux morts en Europe

Alors que des records de chaleur sont battus sur tout le continent, les premiers chiffres de la surmortalité due à la canicule commencent à tomber.

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Nouvelle journée irrespirable dimanche en Europe: la chape d'air brûlant en Europe se déplace vers l'est du Vieux Continent, où l'OMS a dénombré de nombreuses morts imputables à la canicule.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré dimanche sur X:

«Plus de 1300 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis le 21 juin en lien avec les températures élevées en Europe»

Il a ajouté:

«À l'heure actuelle, 150 millions de personnes vivent sous une chaleur extrême, des centaines de personnes sont décédées, des écoles sont fermées et les réseaux électriques sont mis à rude épreuve.»

Au moins 191 millions d'habitants devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée dimanche, selon les calculs de l'AFP, un chiffre en légère baisse par rapport à samedi.

Les records historiques se sont accumulés ce week-end: samedi le Danemark n'a jamais eu aussi chaud depuis la création des relevés météo en 1874, avec une température montant jusqu'à 37°C.

On vous en parle ici 👇🏼 L'Europe n'a jamais eu aussi chaud

Dimanche, ce sont la République tchèque, l'Allemagne et la Pologne qui ont enregistré des records de température. Le mercure a affiché 41,1°C à Doksany, au nord de Prague, 41,7°C à la station de mesure de Coschen, dans le Brandebourg, à la frontière polonaise et 40,5°C à Slubice, dans l'ouest de la Pologne.

L'Allemagne a aussi battu dans la nuit de samedi à dimanche un nouveau record de température minimale nocturne soit 29,4°C à Kubschütz (ouest), contre 27,2°C en août 2003.

A Berlin, la police entend à nouveau faire usage de canons à eau pour aider les habitants de la capitale à se rafraîchir.

Mais bonne nouvelle venant de France: le pays ne comptera plus de départements en vigilance rouge pour la canicule lundi, avec 39 départements en vigilance orange dont 19 pour des risques d'orage, a annoncé dimanche Météo-France.

Déjà des centaines de morts

Mais les autorités françaises commencent à dresser un bilan de la surmortalité potentiellement imputable à la canicule historique qui frappe le pays depuis onze jours: un millier de morts de plus que la normale depuis le 24 juin, date à laquelle les températures ont dépassé 40°C à travers le territoire.

Ce phénomène touche principalement les plus de 65 ans, a annoncé Santé publique France (SpF), évoquant par ailleurs une hausse de 40% des seuls décès à domicile.

Le chef des urgences de l'hôpital Pompidou, un des grands établissements parisiens, Philippe Juvin, a dit dimanche s'attendre à un bilan «probablement très très lourd».

Il a écrit:

«Demain matin lundi, les aides ménagères, les gens qui s'occupent des personnes âgées à domicile vont revenir travailler ainsi que les familles et on va ouvrir les portes et on va probablement découvrir des gens qui sont soit en très très mauvais état chez eux, qui n'ont pas bu depuis trois jours, qui sont dans la chaleur ou qui sont morts.»

Selon la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, on n'aura «probablement pas la même surmortalité» qu'en 2003, qui avait causé 15 000 décès.

A Prague comme partout ailleurs il a également fait très chaud. Keystone

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains.

Cela pourrait se répéter

Ces vagues de chaleur pourraient en outre être accentuées par une «bulle froide» de l'Atlantique, vaste zone d'eaux anormalement froides au sud de l'Islande et du Groenland.

Des études suggèrent qu'elle modifie la trajectoire et la vitesse du courant-jet (jet stream) atmosphérique, qui balaye le continent d'ouest en est. Ces changements peuvent favoriser la formation de systèmes de hautes pressions qui stagnent au-dessus de l'Europe, comme le «dôme de chaleur» actuel.

«Cette succession d'événements (...) explique pourquoi l'Europe se réchauffe plus rapidement que d'autres régions du monde durant l'été», a dit à l'AFP Marilena Oltmanns, physicienne spécialiste de l'océan et du climat, professeure de l'université de Brême (Allemagne).

La hausse du mercure affecte aussi les mers, conduisant à un appauvrissement de sa biodiversité. Sur la plage de Wimereux, qui borde la Manche dans le nord de la France, Grégory Beaugrand, directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) a constaté que les organismes qu'il prélève régulièrement sont de plus en plus petits.

Or, quand la composition du plancton se modifie, «tous les niveaux» de la chaîne alimentaire changent aussi: «Les poissons qui aiment les eaux froides sont en train de disparaître» de la Manche, a-t-il expliqué à l'AFP.

Les responsables politiques «passeront à autre chose» lorsque l'épisode record de canicule sera terminé, craint de son côté le paléoclimatologue français Jean Jouzel, vice-président du Giec (groupe d'experts sur le climat travaillant pour le compte de l'ONU), dans un entretien dimanche.

«Le Giec n'a pas exagéré. Ce que l'on vit, c'est ce qu'on anticipe depuis cinquante ans. Ça doit inciter tous les citoyens à tenir compte de ce que les scientifiques disent. Les gens ferment les yeux, mais c'est extrêmement sérieux», a-t-il encore alerté. (ats/afp)