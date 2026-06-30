L'accès au barrage de la Grande-Dixence n'est plus possible (image d'archives). Keystone

Une lave torrentielle a coupé cette route romande

Une importante coulée a entraîné la fermeture de la route cantonale en direction de la Grande-Dixence, en Valais.

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En Valais, l'accès au barrage de la Grande-Dixence n'est plus possible depuis lundi soir. Une lave torrentielle a en effet coupé la route cantonale.

En raison d'une importante coulée survenue à la Combe de Bajin, la route cantonale est fermée jusqu’à nouvel avis après Leteygeon, en direction de la Grande-Dixence, selon une communication de la commune d'Hérémence, mardi matin.

Un point de situation sera effectué vendredi à midi pour définir une future accessibilité au site. Jusque-là, une quantité d’environ 10 000 mètres cubes de matériaux doit être déblayée. Les travaux de remise en état de la route ont débuté ce matin.

Lundi soir, 18 personnes bloquées derrière la coulée ont eu la possibilité de bénéficier d'un pont aérien vers 21h15 pour quitter la zone. (jzs/ats)