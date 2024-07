Tessin sous les eaux: inondations et glissements de terrain

Le Tessin a été gravement touché par des précipitations intenses depuis samedi, entraînant des inondations et des glissements de terrain.

Un glissement de terrain est photographié le dimanche 7 juillet 2024 à Breggia entre Caneggio et Bruzella dans la vallée de Muggio. Keystone

Les fortes précipitations qui se sont abattues sur le Tessin depuis samedi ont provoqué dimanche des inondations et des glissements de terrain. La situation s'est par contre améliorée en Valais et dans les Grisons, qui se sont réveillés dimanche sans nouveaux dégâts importants.

L'autoroute A2 entre Mendrisio (TI) et Bissone (TI) en direction du nord a dû être fermée dimanche après-midi en raison d'un glissement de terrain, a indiqué la police cantonale tessinoise, qui a annoncé la fermeture de nombreuses routes secondaires en raison d'inondations et de glissements de terrain. Un poste de douane près de Chiasso a également dû être fermé.

La Vallée de Muggio était elle coupée du monde dimanche à la suite d'un éboulement causé par les pluies diluviennes. Les pompiers de Mendrisio, une région sur laquelle sont tombés 110 litres de pluie par mètre carré ces dernières 24 heures, ont confirmé à Keystone-ATS avoir du travail plein les bras.

La situation est par contre stable dimanche dans les vallées de la Maggia et de la Bavona. Neuf personnes avaient déjà été évacuées par les airs vendredi déjà du Val Bavona. Neuf autres personnes se trouvaient tout au fond de la vallée, dans la localité de San Carlo, la seule de la vallée hors de la zone interdite.

Dans la partie supérieure du Val Maggia et dans le Val Lavizzara, plusieurs personnes ont aussi évacué leurs habitations, mais par leurs propres moyens. Une dizaine de personnes ont en revanche décidé de rester chez elles dans les zones interdites.

Du mieux en Valais et dans les Grisons

En Valais et dans les Grisons, le niveau des eaux se stabilisait. Une météo favorable ces prochains jours devrait améliorer la situation.

L’Organe cantonal de conduite (OCC) en Valais a annoncé dimanche matin avoir levé l’alerte lancée samedi pour les cours d’eau latéraux et le Rhône. Le niveau des eaux se stabilise et la décrue a débuté, après les intempéries des derniers jours, relève-t-il.

Les crues successives de ces dernières semaines ont néanmoins fragilisé les bords des cours d’eau latéraux et les digues du Rhône, a précisé l’OCC, qui recommande de rester prudent notamment lors des randonnées et d’éviter de s’approcher du lit des rivières. Des laves torrentielles et des glissements de terrain ponctuels peuvent encore survenir.

En dessous des seuils critiques

Les précipitations dans la nuit de samedi à dimanche n'ont pas provoqué de dégâts notables dans les Grisons. Une petite coulée de boue s'est produite près de Mesocco, sans conséquences majeures.

Il est tombé entre 10 et 30 litres de pluie par mètre carré sur une grande partie de la Suisse au cours des dernières 24 heures, a indiqué dimanche matin MeteoNews. Le Valais a enregistré ces dernières heures entre 10 et 26 litres de pluie par mètre carré en 24 heures, soit deux à trois fois moins qu'au Tessin ou dans les Grisons en moyenne.

Généralement, les seuils sont qualifiés de critiques à partir de 50 litres de précipitations par mètre carré en 24 heures en plaine et de 100 dans les régions montagneuses. Cependant, il faut tenir compte du fait que ces nouvelles pluies se sont produites sur des sols déjà saturés d'eau et que certaines infrastructures sont fragilisées.

Coulées samedi

Les averses ont cependant provoqué des dégâts et des évacuations samedi. Dans le haut Val de Bagnes, plusieurs nouvelles coulées de lave torrentielle se sont produites dans la nuit de vendredi à samedi. Elles ont détruit certaines digues placées préventivement, a indiqué la commune de Val de Bagnes. Une exploitation agricole a subi des dégâts matériels très conséquents, tout comme un pont.

Grâce au travail sans relâche des machinistes durant la nuit de samedi à dimanche, la hauteur du lit de la Dranse a pu être contenue, a indiqué la commune dimanche. Les pelles mécaniques continuaient de s'activer en permanence.

Révision maintenue

Sur le plan politique, les inondations qui se sont produites dimanche passé dans la plaine du Rhône, principalement entre Sierre et Sion, ont remis sur le devant de la scène le projet de révision de la correction du Rhône porté par le Conseil d'Etat valaisan. Le gouvernement valaisan a défendu son projet dans une interview accordée à la NZZ.

La révision de la troisième correction du Rhône ne prévoit pas un redimensionnement complet du projet, a rappelé le conseiller d'Etat Franz Ruppen. L'élu UDC juge «prioritaire» que des travaux soient entrepris à Sierre (VS). Deux ponts ont fait barrage avec le bois le week-end dernier et provoqué d'importantes inondations dans le secteur. Ruppen souhaite que les services concernés rehaussent les ponts et creusent le fleuve. (dal/ats)