La météo va radicalement changer en Suisse cette semaine

Si ces derniers jours avaient un goût d'été, un front froid arrive sur la Suisse et la pluie s'annonce.

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Un front froid va faire chuter les températures de 10°C en Suisse, alors que l'automne météorologique a débuté le 1ᵉʳ septembre. Si ce week-end était estival et que les températures de ce lundi et mardi convainquent encore quelques Romands tenaces de mettre leurs shorts, la situation va grandement évoluer du côté météo.

Jusqu'à mardi, le thermomètre dépassera les 30°C par endroits. Mais le changement s'annonce radical pour la suite de la semaine. Selon MétéoSuisse, l'arrivée d'un front froid entre mardi et mercredi mettra un terme aux conditions anticycloniques actuelles. Une météo progressivement plus humide et surtout plus fraîche devrait alors s'installer.



La baisse sera particulièrement sensible durant la deuxième moitié de la semaine: les températures devraient perdre quelque 10°C en seulement quelques heures en fin de journée mardi et être accompagnées de «fortes rafales à proximité des foyers orageux, notamment en soirée et durant la nuit.»

Mercredi devrait être «très nuageux et plus frais avec des précipitations encore étendues et encore localement orageuses le matin, notamment en Valais», prédit l'organe fédéral. Ce jour, le mercure ne devrait pas dépasser les 22°C quand il montait facilement à 32°C la veille. Surtout, les nuages apporteront la pluie sur l'entier du pays et le «cumul de précipitations» pourrait être «assez important».

La Suisse renoue avec l'humidité. Image: capture d'écran météosuisse

Pour la suite, le temps devrait redevenir plus sec et passablement ensoleillé, mais les maximales ne devraient pas dépasser les 23°C en plaine avant samedi. Le week-end s'annonce beau, mais les nuits fraiches avec une température d'environ 10°C et les journées de samedi et dimanche entre 20°C et 24°C.

Image: capture d'écran météosuisse

(hun)