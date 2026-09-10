Les syndicats réclament des hausses de salaire pour préserver le pouvoir d’achat. Image: KEYSTONE

Pourquoi le salaire moyen suisse aurait 500 francs de retard

L’Union syndicale suisse réclame une hausse générale des salaires de 2,5% en 2027. Elle estime que les rémunérations ont décroché de la productivité.

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L'Union syndicale suisse (USS) réclame des augmentations salariales générales de 2,5 % pour 2027. La faîtière syndicale justifie cette revendication par la faible évolution des salaires au cours de la dernière décennie et par l'amélioration de la conjoncture.

Dans ce contexte, la situation des salariés doit donc s'améliorer, estime jeudi l'USS. Des salaires plus élevés sont nécessaires pour préserver le pouvoir d'achat.

Quel est le problème pointé par l'USS?

Depuis des années, les salaires réels sont à la traîne par rapport à la productivité. Si le salaire moyen avait évolué en conséquence, il devrait aujourd’hui être supérieur de 500 francs par mois. Dans certains cas, les augmentations salariales n'ont même pas compensé la hausse du coût de la vie, par exemple dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie-restauration et des transports.

Par ailleurs, les syndicats réclament un salaire minimum de 5000 francs par mois pour les salariés titulaires d’un diplôme d’apprentissage. Environ un tiers d’entre eux gagnent moins que cela. Ce chiffre atteint même 40% chez les femmes. (jah/ats)