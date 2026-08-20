Sous la chaleur écrasante, partir au bord de la Méditerranée séduit de moins en moins les Suisses. Image: www.imago-images.de

Voici l'impact de la chaleur sur les vacances des Suisses

Alors que l'Europe a suffoqué sous les canicules cet été, les Suisses se préparent à changer leurs habitudes de vacances.

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La hausse des températures estivales modifie les habitudes de voyage des Suisses. Plus de la moitié de la population a déjà adapté l’organisation de ses vacances en raison de la chaleur ou compte le faire à l’avenir.

Selon une enquête représentative de Marketagent réalisée pour le voyagiste Dertour Suisse, 27% des 1000 personnes interrogées ont déjà modifié leurs projets de vacances à cause de la chaleur. 29% supplémentaires envisagent de le faire à l’avenir. En revanche, 37% ne prévoient aucun changement.

Cette évolution des habitudes de voyage est particulièrement marquée chez les plus jeunes: parmi la génération Z (personnes nées entre 1995 et 2010), environ 65% disent avoir déjà modifié leurs projets ou vouloir le faire à l’avenir. Chez les millennials (1980 à 1995), cette proportion atteint environ 64%. Elle est nettement plus faible pour la génération X (1965 à 1979), avec 47%, et pour les baby-boomers (1946 à 1964), avec 44%.

Malgré les fortes chaleurs, les critères classiques restent prioritaires dans le choix d’une destination de vacances. Pour 47% des personnes interrogées, un bon rapport qualité-prix figure parmi les trois critères les plus importants. Suivent une nature et des paysages attrayants, avec 32%, puis le calme, le repos, la plage et les possibilités de baignade, avec 31% chacun. Des températures agréables comptent parmi les principaux critères de décision pour 21% des sondés.

Les stratégies face à la chaleur varient

Adapter ses vacances ne signifie pas nécessairement partir vers le nord. Selon l’enquête, la réaction la plus fréquente consiste à choisir une autre période pour voyager. Parmi les personnes qui modifient leurs projets, 38% partent davantage en dehors des mois d’été les plus chauds.

31% choisissent délibérément des destinations au climat plus frais. 28% supplémentaires adaptent leurs activités ou les horaires de celles-ci une fois sur place.

Les vacances dans des régions plus fraîches, appelées «coolcations» – mot-valise anglais formé à partir de «cool» («frais») et «vacations» («vacances») –, suscitent un vif intérêt. 69% des personnes interrogées jugent attrayante l’idée de passer leurs vacances d’été dans des destinations plutôt fraîches. L’adhésion est particulièrement forte dans la région de Zurich, avec 76%, et dans les Grisons, avec 85%.

Les chiffres des réservations de Dertour Suisse confirment également cette tendance, a indiqué l’entreprise lors de la publication de l’enquête. La demande pour des destinations telles que la Scandinavie, l’Ecosse ou le Canada a augmenté d’environ 21% au cours des cinq dernières années. (pre/sda/hun)