L'armée suisse impose une nouvelle «discipline» pour éviter les comas

Plus de 8200 recrues ont commencé leur école de recrues d'été à la fin du mois de juin. Alors qu'elles sont confrontées à des températures records, l'armée s'efforce de protéger leur santé et de ne plus refaire les erreurs du passé.

Christoph Bernet Suivez-moi

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Le lundi 29 juin, 8289 recrues ont fait leur entrée à l'école de recrues d'été dans toute la Suisse. Peu auparavant, la station météorologique de Bâle-Binningen avait enregistré un record absolu de température avec 39°C. Après quelques journées moins chaudes, la canicule est revenue en juillet, sans toutefois atteindre à nouveau des niveaux records.

L'armée a donc dû réagir à cette situation et dispose de «mesures éprouvées appliquées lors de fortes chaleurs», indique son porte-parole Mathias Volken en réponse à une demande. «L'objectif est de protéger la santé des militaires tout en garantissant le bon déroulement de l'instruction.» Les commandants sont chargés de leur mise en œuvre dans le cadre de leurs responsabilités de conduite

«Discipline stricte en matière d'hydratation» et pauses à l'ombre

L'armée énumère tout un éventail de mesures. Les activités physiquement les plus exigeantes sont notamment déplacées vers les heures les plus fraîches de la journée. Les tenues et l'équipement sont également adaptés lorsque cela est possible.

Les membres de l'école de recrues d'infanterie n°11 à Herisau en août 2025. Image: Raphaël Rohner/Tagblatt

Une partie de l'instruction se déroule à l'ombre ou dans des salles de théorie. Si nécessaire, des filets de camouflage ou des tentes sont installés sur les places d'exercice afin de créer des zones ombragées. Les militaires portent également des lunettes de soleil et appliquent régulièrement de la crème solaire. L'armée veille en outre à instaurer des pauses pour boire et se mettre à l'ombre, ainsi qu'à «garantir un approvisionnement suffisant en eau potable et une discipline stricte en matière d'hydratation».



Ces mesures s'appuient également sur le «Pocket Guide» de l'armée consacré au comportement à adopter en cas de fortes chaleurs. Ce guide de poche existe en deux versions: l'une destinée aux supérieurs, l'autre aux militaires.

On y trouve notamment une liste des facteurs de risque, comme le manque de sommeil, une maladie bénigne ou la consommation d'alcool, ainsi que les signes d'une atteinte liée à la chaleur (crampes musculaires, insolation, épuisement) et des conseils de premiers secours.

Un tableau indique les quantités de liquide à absorber ainsi que les temps de repos à prévoir. Tous les militaires reçoivent également une «carte personnelle de consommation d'eau». Les supérieurs ont pour consigne de communiquer les quantités d'eau à boire et de contrôler les cartes de suivi des militaires.

En 2025, quatre recrues ont été hospitalisées

L'importance d'une hydratation suffisante et de pauses régulières est apparue clairement lors d'un incident survenu en août 2025 pendant une marche dite «en étoile» de l'école de recrues des grenadiers à Isone (TI).

Au cours de cette marche d'endurance individuelle, quatre recrues ont dû être hospitalisées en raison de signes de coup de chaleur ou de déshydratation, malgré un accès permanent à de l'eau et à de la nourriture. L'une d'elles a même été placée temporairement dans un coma artificiel. (trad.hun)