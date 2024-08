En juin 2021, un torrent de boue dévastait le village de Cressier (NE). Image: KEYSTONE

Voici les cantons les plus touchés par les catastrophes naturelles

La Suisse a subi des intempéries supérieures à la moyenne pendant deux années consécutives, affirme Axa, qui a publié mercredi ses statistiques des sinistres. Le point par canton.

Ces dernières années, de fortes intempéries se sont abattues sur la Suisse. On s'en souvient encore: le 22 juin 2021, un torrent de boue ravageait le village de Cressier, dans le canton de Neuchâtel. Un mois plus tard, plusieurs lacs et fleuves menaçaient de déborder après des jours de pluie incessante. A peu près à la même période, un violent orage dévastait et paralysait la ville de Zurich.

«La Suisse a subi des intempéries supérieures à la moyenne pendant deux années consécutives», écrit mercredi Axa, ce qui a généré des «dégâts importants». L'assureur a publié mercredi ses statistiques des sinistres pour les années passées, qui fournissent une photographie très parlante des types d'incident par région.

Le Jura le plus touché par la grêle

L'assureur a répertorié trois types de sinistres: les dégâts causés par la grêle, les inondations et la foudre. Les premiers sont, de loin, les plus fréquents. En moyenne, 1,9 cas pour 100 habitants est déclaré à Axa chaque année, contre 0,19 pour la foudre et 0,12 pour les inondations.

Les régions sont touchées de manière très différente. Ces 20 dernières années, près de la moitié des sinistres causés par la grêle se sont produits dans neuf cantons seulement, affirme l'assureur. Neuchâtel, Berne, Fribourg et le Jura ont été particulièrement concernés. Avec 3,97 cas pour 100 habitants, le Jura occupe la tête du classement.

Les voitures grêlées représentent une part importante de ces sinistres, tant pour ce qui est du nombre de cas que des coûts. Patrick Villiger, responsable Sinistres Véhicules automobiles chez Axa, commente:

«Ce sont surtout les fortes tempêtes de grêle s’abattant sur de nombreux véhicules pendant un court laps de temps qui peuvent sensiblement alourdir le bilan des sinistres» Patrick Villiger, Axa

Ces phénomènes sont plus rares dans les cantons de Genève, Vaud, Glaris, Schaffhouse, ainsi qu'en Valais.

Les inondations en Suisse centrale

Ces dix dernières années, la Suisse romande a été relativement épargnée par les inondations. Ce type de sinistres se sont concentrés dans la Suisse centrale et orientale: Schwytz, suivi par la Thurgovie, Lucerne, Soleure et l’Argovie ont été les cantons les plus touchés.

Les mesures de prévention mises en place par la Confédération, les cantons et les communes ont eu un effet positif, note l'assureur:

«Les investissements tels que les galeries d’évacuation des crues, les bassins de rétention, le rehaussement de digues ou la carte des dangers d’inondation ont montré leur utilité»

Le Tessin, champion de la foudre

Concernant les dégâts provoqués par la foudre, un canton sort nettement du lot: il s'agit du Tessin, où le nombre de sinistres pour 100 habitants est six fois supérieur à la moyenne nationale.

Le risque y était même plus de 30 fois supérieur à celui de Vaud, Bâle-Ville et Nidwald, note Axa. La raison en est simple: «Lorsque l’air chaud et humide en provenance de la Méditerranée rencontre la chaîne des Alpes, les courants ascendants et descendants qui en résultent forment des nuages très chargés en électricité, ce qui donne naissance à la foudre».

Des grêlons toujours plus gros

L'année passée, les dommages causés par les intempéries en Suisse ont engendré des coûts de 144 millions de francs à charge d'Axa, pour un total de 38 000 annonces de dégâts.

Les intempéries peuvent causer des dommages d’ampleur très diverse, note l'assureur, mais elles tendent à devenir plus violentes au fil des ans, avec des grêlons toujours plus gros. Stefan Müller, responsable Sinistres Assurances de choses, déclare:

«Nous constatons que la fréquence et l’intensité des phénomènes augmentent, avec davantage de fortes pluies et de gros grêlons» Stefan Müller, Axa

Sur les 25 dernières années, les coûts oscillent entre 52 et 299 millions de francs, ce chiffre record ayant été atteint en 2021. «Nous faisons face à de nouveaux dangers», ajoute Stefan Müller. «Dans les régions densément peuplées, les fortes pluies peuvent transformer les routes en torrents et inonder les garages souterrains». Axa estime toutefois qu'il est encore trop tôt pour dégager une tendance claire sur l'évolution des coûts. (asi)