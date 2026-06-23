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Le danger canicule encore relevé dans ces régions suisses

Le niveau de danger canicule relevé à 4 dans l&#039;est de la Suisse
Image: MeteoSuisse

Le danger canicule encore relevé dans ces régions suisses

MétéoSuisse relève le niveau d'alerte de 3 à 4 dans l'est du pays. Celui-ci correspond à un «fort danger».
23.06.2026, 12:2623.06.2026, 12:26

Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans plusieurs régions de Suisse orientale mardi. Lundi, l'Arc lémanique jusqu'à Orbe, le Valais central et la région des Trois-Lacs avaient déjà viré au rouge, selon la carte des dangers naturels de MétéoSuisse.

Le degré 4 correspond à un «fort danger», selon MétéoSuisse. Concrètement, il s'agit d'une vague de chaleur où les températures dépassent les 27 degrés pendant au moins trois jours consécutifs, sans rafraichissement significatif la nuit. Durant cette période, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.

«Les masses d'air les plus chaudes sont encore à venir» en Suisse

A 11h50 mardi, il faisait déjà 32,7 degrés à Beznau (AG), la valeur la plus élevée en Suisse mesurée à cet instant. En Suisse romande, Evionnaz (VS) et Delémont (JU) arrivaient en tête avec 31,4 degrés, suivi de Bière (VD) avec 31,2. (jzs/ats)

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Vers les règles des commentaires..
Il fait une chaleur d'enfer et ça va empirer
Présentées chaque année comme extraordinaires, les vagues de chaleur qui frappent la Suisse chaque été sont désormais devenues la nouvelle réalité. Et ce n'est que le début.
Chaque été, on s'étonne. Les vagues caniculaires arrivent plus tôt, finissent plus tard, sont plus fréquentes, deviennent plus extrêmes. On compare les données, on traque les records. On qualifie ces épisodes d'«inédits», d'«exceptionnels».

C'est faux.
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