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100 millions et une pénurie: le bilan des orages de grêle en Suisse

Un violent front orageux a provoqué d'importants dégâts dus à la grêle et au vent vendredi dernier. Les assureurs s'attendent à une facture salée.

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Les orages de grêle de vendredi dernier vont coûter cher aux assureurs. Selon une enquête de l'agence AWP menée auprès des compagnies d'assurance, la facture des dommages est pour l'heure estimée à un montant dépassant les 100 millions de francs.

La tempête de vendredi dernier a représenté, et de loin, le plus important épisode de grêle de l'année, ont déclaré à l'unisson plusieurs porte-parole d'assureurs dommages. « À ce jour, nous avons reçu environ 18 000 déclarations de sinistre dans toute la Suisse », a indiqué mercredi un porte-parole de la Mobilière. Elles concernent pour la plupart des véhicules endommagés (14 300 cas). S'y ajoutent également des dommages, par exemple dans des caves ou des jardins.

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Ces chiffres devraient encore augmenter. Une projection ne sera probablement possible qu'à la fin de la semaine au plus tôt, a expliqué le porte-parole.

«La Mobilière s'attend à un montant élevé à deux chiffres en millions de francs»

Allianz Suisse recense pour sa part plus de 11 000 demandes d'indemnisation pour des dommages aux véhicules. Et leur «nombre continue d'augmenter», a déclaré un porte-parole. «Sur la base des premières indications, nous partons actuellement d'un montant de sinistres d'au moins un chiffre élevé à deux chiffres en millions.» Il est encore trop tôt pour une évaluation définitive de l'événement. D'autres assureurs, comme Helvetia, Axa et Generali Suisse, s'y préparent aussi.

Des véhicules ont subi de lours dégâts. Image: KEYSTONE

Environ 90% des déclarations de sinistre chez Helvetia émanent de propriétaires de véhicules à moteur, a indiqué un porte-parole. Mercredi matin, Helvetia avait enregistré environ 11'500 demandes. «Sur la base de notre expérience, nous nous attendons à ce que de nombreuses autres déclarations de sinistre nous parviennent dans les jours et semaines à venir», a-t-il ajouté. Même constat chez Generali Suisse qui ne peut évaluer de manière définitive ni le nombre de déclarations de sinistre ni les conséquences financières.

Des «drive-in» pour évaluer les dommages

L'ampleur de la tempête dans de nombreuses régions densément peuplées du Plateau suisse est exceptionnelle, entraînant d'importants dégâts en très peu de temps, observe le porte-parole d'Axa. Les assureurs mettent désormais en place des «drive-in» où les propriétaires de voitures encore roulantes peuvent faire expertiser les dommages sur leur véhicule. Il y a énormément de véhicules totalement détruits et les voitures de remplacement viennent à manquer.

«Tout simplement, il n'y a pas suffisamment de véhicules disponibles, ni chez les loueurs de voitures ni dans les garages », a déclaré le porte-parole d'Helvetia. Allianz Suisse fait enlever les véhicules suspectés d'être totalement détruits pour les faire expertiser par des spécialistes. Helvetia et Allianz Suisse proposent une aide financière pour l'utilisation des transports publics si aucune voiture de remplacement n'est disponible.

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Outre les dommages aux voitures, les assureurs font part de dégâts aux façades et aux enveloppes de bâtiments, ainsi que des toitures arrachées. Pour les dommages aux bâtiments, les assurances immobilières cantonales des bâtiments sont compétentes.

Des grêlons de 5 centimètres de diamètre

Vendredi matin, un violent front orageux a provoqué d'importants dégâts dûs à la grêle et au vent, notamment dans le Nord de la Suisse. Plusieurs personnes ont été blessées par des arbres renversés et des chutes de grêle, dont une femme grièvement dans le canton de Soleure.

Localement, les grêlons atteignaient un diamètre de jusqu'à 5 centimètres, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Dans le canton de Schaffhouse, des rafales de vent ont été mesurées jusqu'à 142 kilomètres par heure. Dans les cantons d'Argovie et de Zurich, des lignes électriques ont été arrachées.

Image: DPA onw-images

À l'aéroport de Zurich, plus rien ne fonctionnait temporairement. En raison du grand nombre d'éclairs, les opérations au sol ont dû être temporairement interrompues. De nombreux vols ont été annulés ou ont accusé plusieurs heures de retard. Plus de 10'000 passagers ont été concernés. (jzs/awp/ats)