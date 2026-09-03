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Cette fête séculaire va animer le Jura bernois

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Le marché bovin figure comme chaque année au programme de la Foire de Chaindon à Reconvilier.Keystone

Cette fête séculaire va animer le Jura bernois

Il y aura beaucoup de gens et beaucoup de bêtes dimanche et lundi à Reconvillier pour la Foire du Chaindon.
03.09.2026, 16:1203.09.2026, 16:12

Le village de Reconvilier, dans le Jura bernois, s'apprête à vivre dimanche et lundi au rythme de la Foire de Chaindon. Comme chaque année, ce sont quelque 50 000 personnes qui sont attendues à cette manifestation qui figure sur la liste du patrimoine immatériel de la Confédération.

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La Foire de Chaindon se définit comme une institution vivante qui célèbre le dialogue entre le monde rural et le monde urbain. Elle se veut une vitrine du monde agricole même si au fil des années son côté festif n'a cessé de gagner en importance.

La foire proposera dimanche au public les courses de cochons, le lancer de la pierre Grand Chasseral, un concours de gymkhana de tracteurs ou encore des démonstrations de sculpture sur bois à la tronçonneuse. La fanfare montée bernoise et les canonniers des Milices vaudoises se produiront dans le village.

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Comme le veut la tradition, les marchands de bétail et les éleveurs de chevaux proposeront leurs bêtes à la vente le premier lundi du mois de septembre. Ils investiront dès 05h30 le champ de foire pour conclure les meilleures affaires. L'animation gagnera aussi les rues avec quelque 550 forains.

La Foire de Chaindon n'a pas de date précise quant à sa création. Les premières traces sont datées du 2 septembre 1626. Au départ, c'était une manifestation pour l’échange et la vente de bétail. Elle a acquis sa réputation grâce à son marché chevalin.

En 1984, plus de 3000 chevaux et 200 bovidés étaient présents sur le site. Ce fut l’année record, faisant alors de cet événement le plus grand marché chevalin d’Europe. (ats)

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