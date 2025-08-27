Des migrants arrivés en Grèce, le 10 juillet. Keystone

Pourquoi la Suisse versera 60 millions à la Grèce, Chypre et la Bulgarie

Ces pays ont été choisis, car ils sont les principaux pays de transit ou d’accueil de migrants, fortement liés aux flux vers la Suisse.

La Suisse versera 60 millions de francs à la Grèce, la Bulgarie et Chypre dans le cadre de sa deuxième contribution à certains Etats membres de l'UE. Ces fonds sont destinés à financer des projets dans le domaine migratoire pour les années 2025 à 2029.

28,65 millions de francs seront alloués à la Grèce, et 10 millions de francs à Chypre, indique mercredi le Conseil fédéral. La Bulgarie, avec laquelle la Suisse débute sa coopération, obtiendra 21,35 millions de francs.

Pourquoi ces Etats?

Les trois pays ont été choisis en raison de l'ampleur des mouvements migratoires et de leur impact sur la Suisse. La majorité des demandeurs d'asile qui arrivent en Suisse transitent en effet par la Grèce ou par la Bulgarie. Ce dernier pays, tout comme Chypre, a par ailleurs accueilli un nombre important de personnes ayant fui l'Ukraine. En outre, la Grèce et Chypre sont les pays de l'UE qui accueillent le plus grand nombre de demandeurs d'asile par habitant.

Pour le gouvernement, l'accent doit être mis sur les requérants d'asile mineurs non accompagnés et l'intégration précoce des personnes. Les procédures d'asile seront également renforcées en Grèce et en Bulgarie. A Chypre, l'aide au retour et la réintégration dans le pays d'origine seront poursuivis.

Réduire la migration

Le crédit-cadre pour la migration prévu dans la deuxième contribution suisse s'élève au total à 190 millions de francs. Il a pour but de renforcer la gestion de la migration en Europe.

La Suisse se montre solidaire envers des pays de l'UE qui assument des obligations importantes en matière d'accueil des migrants. Ces efforts contribuent également à réduire la migration secondaire irrégulière au sein de l'UE et à destination de la Suisse.

Dans le cadre de la première phase de la contribution (2022-2026), la Suisse a versé 40 millions de francs pour la Grèce, 20 millions de francs pour l'Italie et 10 millions de francs pour Chypre. (jah/ats)