Ces sets de via ferrata peuvent présenter un risque mortel

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) émet une alerte concernant des équipements de la marque Mammut.

Des sets de via ferrata Mammut Skywalker Pro et Pro Turn sont potentiellement dysfonctionnels et peuvent représenter un risque mortel, indique mercredi le Bureau de prévention des accidents (BPA). Les consommateurs sont invités à les vérifier et à les retourner à Mammut le cas échéant.

Les bras de verrouillage en matière plastique du mousqueton peuvent s’incurver légèrement vers l’intérieur. Lorsqu’ils sont exposés à des températures basses, le verrou peut se raidir et entraver la fonction de fermeture automatique, détaille le BPA.

Des sets de via ferrata de Mammut sont potentiellement défectueux. Image: BPA

La fermeture des bras peut alors être ralentie, voire bloquée. Dans le pire des cas, il en résulte un risque de chute et de mort.

Les consommateurs doivent vérifier leurs produits et renvoyer à Mammut ceux qui présentent ce dysfonctionnement. Si le mousqueton de via ferrata porte le numéro de lot 07/2021 ou 11/2022, Mammut invite à omettre l’inspection et à retourner les produits directement pour remplacement. Ce dernier est gratuit. (jzs/ats)