On sait qui reprend les Do IT Garden de la Migros

Il y aura du changement dans les zones industrielles et commerciales de Suisse, on connaît celui qui reprendra la chaîne de magasin de bricolage Do It Garden.

Plus de «Suisse»

Migros a annoncé l'an dernier la restructuration de ses activités. Elle a par exemple cédé SportX à Ochsner Sport, ses 12 magasins Bike World au fabricant de vélo Thömus ou M-electronics à MediaMarkt.

Qui reprend les Do It Garden?

Aujourd'hui, le sort est scellé pour ses magasins Do It Garden. Ils ont été rachetés par Obi, nous apprend ce mercredi 29 janvier un communiqué du groupe.

Le groupe Obi qui se targue de réunir 40 000 collaborateurs et collaboratrices dans dix pays, se veut rassurant en affirmant que «l'ensemble du personnel sera repris»:

«Notre vision est de devenir le premier point de contact pour notre clientèle dans le domaine Home & Garden dans toute l’Europe. Dans ce contexte, la Suisse s’inscrit parfaitement dans notre vision d’avenir. Nous nous réjouissons à présent d’étendre et de proposer directement notre expérience client globale en Suisse, qu'elle soit stationnaire ou en ligne. Et je tiens à souhaiter la bienvenue chez Obi à toutes et à tous nos nouveaux collègues» Sebastian Gundel, CEO du groupe Obi.

A ces 644 centres en Europe, se rajouteront donc les deux Do It Garden de Suisse romande, celui de Carouge à Genève et de Nyon. Le changement officiel interviendra ce 1ᵉʳ juillet 2025.

Groupe allemand, Obi possédait treize centres en Suisse, toutefois, ils fonctionnaient sur un système de franchise et étaient opérés par le groupe Migros. Aujourd'hui ils repassent sous la direction propre d'Obi.

«Je remercie la Fédération des coopératives Migros pour sa collaboration partenariale durant ces 25 dernières années, toujours marquées par une estime mutuelle et par le succès. Je serai heureux de poursuivre ces relations partenariales à l’avenir à d’autres niveaux.» Sebastian Gundel, CEO du groupe Obi.

(hun)