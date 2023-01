La relève fait défaut dans le commerce de détail suisse. Image: KEYSTONE

Les horaires seront-ils réduits? Coop et Migros peinent à recruter

La pénurie de travailleurs qualifiés dans le commerce de détail s'aggrave. A tel point que les supermarchés réfléchissent déjà à des mesures radicales.

Benjamin Weinmann / ch media

Qu'elles semblent lointaines, les fermetures de magasins à cause du Covid. Plus besoin de faire la queue devant le supermarché à deux mètres de distance. Ni de porter des masques chirurgicaux pour acheter pâtes, vêtements ou ordinateurs portables. Pourtant, les détaillants suisses ressentent toujours douloureusement les effets de la pandémie. C'est la conclusion d'une nouvelle étude de la banque Credit Suisse et du cabinet de conseil Fuhrer & Hotz.

De nombreux détaillants sont confrontés à des difficultés de recrutement et à une pénurie de main-d'œuvre. Le chômage est à un niveau bas record et le nombre de postes vacants est élevé. Selon l'étude, les principaux moteurs de cette situation dans le commerce de détail semblent être le manque d'entrées dans la branche et le manque de relève. C'est surtout au niveau des apprentis que les nouveaux arrivants feraient défaut.

La nécessité rend inventif à la Migros

Plus grand employeur privé de Suisse, la Migros cherche désespérément du personnel. Environ 1800 postes sont mis au concours. Reto Parolini, le chef du personnel, a récemment déclaré à CH Media:

«Il manque du monde partout. Jamais tant de professions n'ont été concernées» Reto Parolini

Reto Parolini, chef du personnel chez Migros, ne cache pas son inquiétude. Image: Markus Bertschi/Aargauer Zeitung

Le grand distributeur fait preuve de créativité dans sa recherche: il mise sur des campagnes Whatsapp, a mis en place un programme interne de recommandation de personnel et forme même désormais lui-même des spécialistes en informatique.

Selon Martin Hotz de Fuhrer & Hotz, quatre décideurs sur cinq dans le secteur du commerce de détail rencontrent des difficultés dans le recrutement du personnel. Avec des conséquences: les grands détaillants sont prêts à envisager des heures d'ouverture plus courtes, ou des restrictions sur le nombre de comptoirs servis dans les supermarchés.

«La plus grande difficulté pour eux est de trouver un chef boucher», ajoute Hotz. Le conseil personnalisé lors de l'achat d'une entrecôte ou d'un saumon reste cependant un facteur de distinction important pour chaque détaillant.

«La question est la suivante: dans quelle mesure peut-on se passer de ressources humaines sans se tirer une balle dans le pied?» Martin Hotz de Fuhrer & Hotz

Jusqu'à 300 nouveaux bouchers manquent à l'appel

Ruedi Hadorn, directeur de l'Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV), n'est pas surpris. «Malheureusement, le manque de jeunes talents chez les bouchers est une réalité.» Il estime qu'environ 250 à 300 spécialistes de la viande qualifiés seront portés disparus cette année seulement. «C'est environ la moitié de ce dont nous avons réellement besoin.»

Des heures d'ouverture plus courtes, ou encore des guichets en moins - on n'en est pas encore là, comme le démontre une enquête réalisée auprès de Migros, Coop et Manor. La porte-parole de Migros, Carmen Hefti, affirme que la liste des boucheries en magasin a jusqu'à présent été maintenue. «Cette offre correspond à un besoin important de la clientèle, auquel nous souhaitons répondre en toutes circonstances».

Les heures d'ouverture n'ont pas non plus dû être réduites jusqu'à présent. «Cependant, il est vrai qu'il y a parfois des charges supplémentaires dues au manque de personnel», explique Hefti. Le porte-parole de Coop, Caspar Frey, a également déclaré qu'il n'y avait pas de restrictions opérationnelles. Plus d'un quart des succursales sont équipées d'une boucherie. Il y a actuellement «quelques postes vacants» pour cela.

«L'industrie a-t-elle un problème d'attractivité?»

Des départs ont également eu lieu dans la branche, en particulier chez les personnes ayant une formation supérieure, même s'ils ne sont pas aussi importants que dans la restauration. Mais dans le commerce de détail, les conditions de travail insatisfaisantes sont considérées comme la principale raison de la fluctuation.

L'étude pose donc la question suivante: «La branche a-t-elle un problème d'attractivité?» En comparaison avec l'ensemble de l'économie, les employés du commerce de détail sont plus nombreux que la moyenne à invoquer le bas niveau de salaire comme motif de recherche d'un nouvel emploi.

Le problème est crucial pour l'avenir

En raison de facteurs structurels tels que la vague de départs à la retraite des baby-boomers, le problème de la pénurie de personnel devrait persister, conclut l'étude. Ce qu'il faut désormais, c'est une culture de direction marquée par la reconnaissance et l'estime, ainsi que des modèles de temps de travail flexibles et des possibilités de formation continue.

Par exemple, la maison de couture féminine allemande Gerry Weber a annoncé qu'elle autoriserait les employées à travailler quatre ou cinq jours par semaine. Et depuis le Covid, la devise «travailler où vous voulez» s'applique également à la chaîne de vêtements. Mais cette offensive de flexibilité ne devrait être réaliste que pour les salariés des bureaux. Car côté vente, une pancarte «absent aujourd'hui» en caisse ne serait guère appréciée.

La fin n'est pas pour demain

Malgré les défis sur le marché du travail, les auteurs de l'étude s'attendent à une croissance du chiffre d'affaires dans le secteur du commerce de détail l'année prochaine. Dans le marché dit «non alimentaire», ils prévoient environ 0,8%. Dans le secteur alimentaire et near-food, c'est-à-dire la vente de produits tels que le riz, le lait ou la nourriture pour animaux, ils s'attendent même à une croissance de 2,1%.

Cependant, d'autres détaillants sont susceptibles de disparaître, tout comme Vögele Shoes. «La fin de la route n'est pas encore atteinte», déclare l'expert de l'industrie Hotz. «L'ajustement structurel se poursuit.»

Traduction et adaptation par sas