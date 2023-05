Des granulés de bois en provenance de Russie se trouvent encore dans les rayons de Do it + Garden de la Migros. Image: montage watson/ shutterstock

Migros vend encore du bois russe et s'explique

Des granulés de bois en provenance de Russie se trouvent encore dans les rayons de Do it + Garden, le spécialiste bricolage de Migros. Le géant orange s'explique dans les colonnes du quotidien La Liberté.

Certains clients de Do it + Garden ont dû regarder à deux fois avant d'acheter leurs pellets. En effet, les granules de bois provenaient de Russie, le hic, c'est que depuis avril 2022, les sanctions européennes auxquelles s'est aligné la Suisse, interdisent leur importation à cause de la guerre en Ukraine. Des clients n'ont pas hésité à interpeller l'entreprise sur son site👇🏽.

Migros, par le biais de son porte-parole Christian Cerf explique dans La Liberté qu'il ne s'agit pas de bois de chauffage, mais d'un produit spécialisé. En effet, les granules sont destinées au four à pizza et ces pellets sont constitués de bois «Premium» selon le descriptif du site. Le produit est commercialisé par la marque Ooni, un fabricant écossais, poursuit le quotidien fribourgeois. Pour justifier la présence de ce produit dans les rayosn de Do it Garden, Tristan Cerf a contacté l'entreprise Ooni et explique qu'il s'agit d'un ancien stock de fournisseur, précisant aussi que Migros n'importe pas directement ces pellets.

«Pour nous, c’est no go si un fournisseur ne respecte pas les sanctions» Tristan Cerf, porte-parole de Migros La Liberté

Ce bois made in Russia a été acheté avant l'application de sanctions européennes contre la Russie. Ainsi, selon les données provisoires de l'Office fédéral de la douane, aucun bois russe n'a été importé en suisse entre janvier et mars 2023. Les importations de pellets depuis la Russie représentaient 0,4% en 2021 et 0,2% en 2022 de la valeur totale du bois d’origine étrangère.

Toujours selon le quotidien fribourgeois, avant le début du conflit en février 2022, la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine exportaient 3,5 millions de tonnes de pellets par année dans les pays limitrophes de la Suisse. Russie et Ukraine totalisent environ 10% de la production européenne. (cru)