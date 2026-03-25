Vous en rêviez? La voici. Image: Imago / Evian, montage watson

Evian lance un produit «demandé par de nombreux clients» en Suisse

La maque Evian lance en Suisse, à l'occasion de ses 200 ans, une version pétillante de son eau minérale. Cette dernière sera trouvable dans l'ensemble des grandes enseignes du pays.

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La marque française Evian commercialise pour la première fois en Suisse une version pétillante de son eau minérale naturelle. Baptisée Evian Sparkling, cette nouveauté est disponible dans les principales enseignes du pays, dont Coop, Migros, Denner et Manor, au prix conseillé de 1.10 franc pour une bouteille de 50cl.

Ce lancement intervient dans le cadre du 200ᵉ anniversaire d'Evian, dont la source a été découverte en 1789. En Suisse, la marque indique concentrer près de la moitié de ses ventes dans le secteur de l'eau plate.

Une nouveauté suisse, mais pas internationale

Le produit, contenant 6g de CO 2 par litre, provient de la même source que l'eau plate de la marque, située à Evian-les-Bains, au bord du lac Léman, et suit un processus de filtration naturelle de plus de 15 ans à travers des couches de roches glaciaires. Isabel Petit, Country Manager Danone Suisse, Autriche et Slovénie, explique:

«Evian Sparkling marque un nouveau chapitre pour notre marque, et c’est avec une grande fierté que nous introduisons ce produit en Suisse. Nous répondons ainsi à une demande exprimée depuis longtemps par de nombreux consommateurs qui souhaitent découvrir Evian en version pétillante.»

Bien que nouvelle en Suisse, Evian Sparkling était déjà commercialisée sur d'autres marchés internationaux.

La bouteille de 50cl, de teinte turquoise, est fabriquée à 100% en PET recyclé (rPET), à l'exception du bouchon et de l'étiquette, précise en outre la marque. (ysc)