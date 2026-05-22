Voici dans quels pays on travaille le moins en Europe

En Suisse, les salariés travaillent, en moyenne, 36 heures par semaine. Image: Keystone

Voici qui travaille le moins en Europe

La durée effective de travail change largement d'un pays à l'autre. De nouveaux chiffres montrent que la Suisse se situe légèrement au-dessous de la moyenne européenne.

Plus de «Suisse»

L'année dernière, plus de huit millions d'heures ont été travaillées en Suisse, indique ce jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il s'agit d'un chiffre en hausse depuis quelque temps, mais qui n'a pas encore atteint le niveau d'avant-pandémie. Par rapport à 2019, les employés suisses ont travaillé environ 50 minutes de moins par semaine.

Est-ce beaucoup? Pour répondre à cette question, on peut jeter un coup d'oeil aux autres pays européens. En 2025, les salariés européens ont travaillé en moyenne 37 heures et 40 minutes par semaine, selon l'Eurostat. Ce chiffre inclut les femmes aussi bien que les hommes, les personnes travaillant à plein temps ainsi que celles exerçant une activité à temps partiel.

La situation change toutefois sensiblement en fonction du pays, comme le montre la carte ci-dessous:

De manière générale, les pays nordiques affichent les valeurs les plus faibles, tandis que les Etats du sud-est présentent les chiffres les plus importants.

Les salariés actifs aux Pays-Bas sont, de loin, les plus chanceux: le temps effectif de travail s'y élève à 30 heures et 40 minutes par semaine, soit sept heures de moins que la moyenne européenne. Le Danemark et la Norvège complètent ce podium nordique, avec environ 33 heures de travail par semaine.

Plus de 40 heures par semaine

A l'autre bout du classement, on retrouve la Turquie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Dans ces pays, les salariés travaillent en moyenne plus de 40, voire 42 heures par semaine. A l'exception de l'Estonie, tous les pays de l'ancien bloc communiste présentent des valeurs élevées.

Et la Suisse? Notre pays se situe à peu près à la moitié du classement, avec 36 heures de travail effectif par semaine. Un chiffre légèrement inférieur à la moyenne continentale, plus ou moins équivalent à celui mesuré en Italie et en France. Nos voisins germanophones, en revanche, affichent des valeurs nettement plus faibles: les salariés allemands et autrichiens travaillent, en moyenne, deux heures de moins par semaines que les employés suisses.

Les indépendants travaillent beaucoup plus

Il est important de souligner que les indépendants travaillent souvent davantage que les salariés: la moyenne européenne se monte à 39 heures par semaine, soit près de trois heures de plus par rapport aux personnes employées.

Dans certains pays, la différence est encore plus importante. En Belgique, les indépendants travaillent, en moyenne, près de neuf heures de plus que les salariés. L'Autriche, l'Irlande, le Danemark ou encore l'Espagne présentent également des écarts considérables, allant de sept à six heures et demie par semaine.

En Suisse, la différence est nettement plus modeste: le temps effectif de travail des indépendants est de 36 heures et 40 minutes par semaine, soit environ 40 minutes de plus que les salariés. Dans certains pays, tels que la Lettonie, Chypre et la Lituanie, les premiers travaillent légèrement moins que les deuxièmes. (asi)