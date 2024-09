Migros lance une offre bancaire gratuite

Migros veut chambouler le domaine bancaire. Et pourrait y arriver avec sa nouvelle offre sans frais.

Plus de «Suisse»

Migros veut bouleverser le paysage bancaire suisse. En collaboration avec sa filiale Banque Migros, le détaillant lance un produit bancaire gratuit. Sous le nom «M+», les clients bénéficient d'un compte privé et d'épargne gratuit ainsi que d'une carte de débit et de crédit sans frais annuels.

Dans le cadre de cette offre, les clients peuvent également retirer gratuitement de l'argent dans les succursales Migros et Denner, ainsi que chez d'autre partenaires et aux distributeurs automatiques de la Banque Migros et collecter des points Cumulus (Collecte automatique de points Cumulus même en dehors de l’univers Migros), selon un communiqué publié mercredi. L'offre est «spécifiquement adaptée aux besoins financiers quotidiens de ses clients», précise Migros. (sda/awp)