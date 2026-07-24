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Après Coca et Lindt, Migros part en guerre contre San Pellegrino

Les amateurs de San Pellegrino devront prendre leur mal en patience à la Migros.
Les amateurs de San Pellegrino devront prendre leur mal en patience à la Migros.Image: Imago

Une autre boisson iconique a disparu de chez Migros et Denner

La San Pellegrino a disparu des rayons Migros. En cause, un affrontement tarifaire avec Nestlé, qui restructure au même moment son activité eau.
24.07.2026, 09:4024.07.2026, 09:40

Difficile de trouver une bouteille de San Pellegrino chez Migros ces derniers jours. L'eau italienne a en effet disparu des rayons, tout comme chez Denner, Migrolino et sur Migros Online, en raison d'un différend tarifaire avec Nestlé, révèle Blick.

Le géant orange précise que des négociations commerciales sont en cours. Migros a également expliqué à Blick que «L'objectif de ces négociations est de garantir des prix justes et transparents». Un scénario déjà observé précédemment avec les chocolats Lindt et les boissons Coca-Cola.

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Du mouvement chez Nestlé

Face à la concurrence, les enseignes doivent protéger leurs marges. Dans une telle situation, et si aucun accord ne peut être trouvé, elles sont obligées de répercuter la hausse des prix sur leur clientèle ou d'en absorber les coûts.

Selon un lecteur de Blick, la célèbre marque d'eau manque également chez Aldi. L'enseigne explique la pénurie par la chaleur:

«En raison des fortes chaleurs, nous avons constaté une augmentation de la demande d'eau minérale ces dernières semaines.»
Propos recueillis par Blick.

Nestlé n'a pas commenté son bras de fer avec la Migros, mais a annoncé jeudi la scission de son activité eau en bouteille au sein d'une coentreprise, Peranel, détenue à 50% avec le fonds Platinum Equity. Plus de 30 marques y figurent, dont San Pellegrino, Perrier et Nestlé Pure Life. (ysc)

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