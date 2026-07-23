Nestlé prend une décision importante pour Vittel, Henniez et San Pellegrino

Nestlé recentre ses activités sur ses marques d'eaux minérales et s'associe au fonds américain Platinum Equity pour créer une nouvelle entité baptisée Peranel.



Plus de «Suisse»

Nestlé a trouvé un partenaire pour sa division dédiée aux eaux, marquée par le scandale des filtres illégaux. Le géant romand et la société d'investissement américaine Platinum Equity créent Peranel, une coentreprise détenue à 50/50. Une déconsolidation était jusqu'ici prévue à partir de 2027.

Le communiqué paru jeudi, en marge des chiffres semestriels, décrivait:

«Parmi plus de 30 marques dont les produits sont commercialisés dans 120 pays, Peranel compte des marques emblématiques d'eaux minérales naturelles telles que S.Pellegrino, Source Perrier et Acqua Panna, des boissons premium et d'hydratation fonctionnelle, la marque mondiale Nestlé Pure Life et de nombreuses autres grandes marques locales d'eau»

Cette opération reste soumise aux procédures de consultation des instances représentatives du personnel et aux autorisations réglementaires requises. Sa finalisation est attendue au premier semestre 2027.

La multinationale ajoute:

«Elle confère à Peranel une valeur d'entreprise de 4,9 milliards d'euros (4,5 milliards francs), impliquant pour Nestlé un produit en numéraire à la finalisation d'environ 3,0 milliards d'euros (2,8 milliards francs)»

Division à l'étude depuis 2024

«Basée à Paris, Peranel sera dirigée par une équipe de direction expérimentée sous la conduite de Muriel Lienau, actuelle directrice générale de l'activité», ajoute le document.

Cette activité, qui comprend aussi les marques vosgiennes Contrex, Hépar et Vittel ou encore Henniez, avait rapporté 3,5 milliards de francs de chiffre d'affaires en 2025.

Des échos de presse ont fait récemment état de l'abandon successif de partenaires de capital-investissement, l'américain KKR et le français Pai Partners. Mercredi, le journal Financial Times assurait que des négociations étaient sur le point d'aboutir avec Platinum Equity sur la création d'une entreprise commune.

Début 2024, Nestlé, encore dirigé par Mark Schneider, faisait savoir qu'il voulait «réviser les modalités d'exploitation» de son unité Nestlé Waters, admettant que «les pratiques sur certains (... ) sites de production pourraient ne pas être en phase avec le cadre réglementaire applicable».

La division a été éclaboussée en France par les révélations sur des filtres illégaux installés dans ses usines d'embouteillage. L'an passé, elle a finalement pu conserver l'appellation eau minérale naturelle sur ses bouteilles Perrier et Vittel. (svp/awp/ats)