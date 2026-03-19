Les articles en promotion cachent parfois des surprises. Image: Keystone, montage watson

Méfiez-vous de cette pratique discutable chez Coop et Migros

Après des signalements, la Migros se voit rappelée à l’ordre pour son étiquetage de prix, tandis que la Coop se situe à la frontière de la conformité.

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Après des signalements de téléspectateurs, l'émission A Bon Entendeur de la RTS a mis en lumière des pratiques d'affichage des prix contestables dans les supermarchés Coop et Migros.

Dans les deux enseignes, des étiquettes à problème ont été photographiées et soumises à la RTS. Chez Coop, certaines affichaient en grand un tarif valable uniquement dès deux à quatre articles achetés, le prix unitaire étant inscrit en petits caractères. Chez Migros, ce même prix à l'unité a été vu de surcroît barré et illisible.

Migros hors des clous, Coop à la limite

Interrogé, le géant orange a indiqué:

«Migros conçoit ses étiquettes de prix de manière à mettre clairement en évidence les promotions afin d'indiquer aux clients les possibilités d'économies.» Propos recueillis par la RTS.

Au niveau de la Confédération, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), chargé de veiller à l'application de l'Ordonnance sur l'indication des prix (OIP), ne l'entend cependant pas de cette oreille. Après avoir été sollicité par la RTS, il explique que si Coop se situe à la frontière de l'acceptable, Migros n'est pas en conformité. L'autorité fédérale est donc intervenue auprès du géant orange pour une mise en règle.

Une promotion sans baisse du prix

Comme le révèle la RTS, d'autres anomalies ont été relevées, notamment des crevettes étiquetées à la Coop pour 11,10 francs au lieu de… 11,10 francs, le tout avec un bandeau rouge promotionnel, malgré l'absence de toute réduction. L'enseigne a reconnu l'erreur:

«Il s'agit d'une erreur humaine, sans aucune intention de tromperie. Le magasin n'aurait pas dû apposer d'étiquette rouge. Coop a pris les mesures nécessaires.»

(ysc)