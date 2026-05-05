Le métro lausannois va changer: un énorme contrat a été signé

Alstom décroche un contrat de 295 millions pour moderniser le métro de Lausanne et augmenter la fréquence des rames.

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Entretien d'une rame du métro M2 à Lausanne (archives 13 septembre 2016). Image: KEYSTONE

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé mardi un contrat de 295 millions d'euros pour moderniser le métro de Lausanne inauguré en 2008, à l'aide d'une technologie permettant d'augmenter la fréquence des rames.

Le système CBTC (contrôle des trains basé sur la communication) déjà installé dans le métro de Lille (France), doit aussi équiper la nouvelle ligne U5 du métro de Hambourg (Allemagne), le métro de Turin (Italie) et la ligne 18 du futur métro Grand Paris Express, a indiqué le groupe.

Il va se passer quoi à Lausanne?

A Lausanne, le système «à intelligence embarquée» sera installé sur la ligne M2 déjà automatique, et permettra aussi d'augmenter la capacité de transports de passagers, a indiqué Alstom dans un communiqué.

Le contrat prévoit aussi une modernisation à mi-vie des rames du métro qui se fera sur le site Alstom de Villeneuve en Suisse.



Les transports publics de la région lausannoise (tl) transportent chaque jour quelque 360 000 passagers de l'agglomération située dans le canton de Vaud. (jah/ats)