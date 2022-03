En ce moment, il faut se méfier des crevasses cachées en montagne

Choisissez des courses en adéquation avec vos compétences physiques et techniques.

Préparez méticuleusement votre course en montagne et renseignez-vous sur les conditions en consultant des professionnels de la montagne (guides, gardiens de cabane, etc.) afin d’affiner les informations en votre possession.

Utilisez et adaptez votre équipement en fonction de l’activité pratiquée: vêtements, équipement de randonnée (skis, snowboard, etc.), équipement de sauvetage (DVA, pelles, sondes, etc.), équipement technique (baudriers, cordes, piolets ainsi que matériel de sauvetage, etc.).

Au vu du faible enneigement actuel, n’hésitez surtout pas à vous encorder sur les glaciers (aux ruptures de pente, dans les bords, zones concaves ou convexes).

Evaluez les conditions ainsi que vos compétences en continu et adaptez votre course en conséquence. En cas de doute, renoncez!

Formez-vous! Les bureaux des guides, le Club alpin suisse (CAS) ainsi que les acteurs du sauvetage (Air-Glaciers et Air Zermatt) dispensent des formations dans le but de vous accompagner vers une plus grande autonomie dans la pratique de la montagne.